Любовный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года

Вадим Карасев

Любовь — это та сфера, в которой неурядицы могут сменяться успехами самым непредсказуемым способом. Астрологи рассказали, какой будет предстоящая неделя в амурной сфере для каждого из Знаков Зодиака.

Эксперты отмечают, что из-за начала ретроградного Меркурия на этой неделе будет довольно сложно знакомиться и в целом находить общий язык с другими людьми, по крайней мере, в первые 3-4 дня. Даже если вам удастся найти кого-то интересного, перед началом отношений лучше проверить совместимость с этим человеком. Так вы избавите себя от неправильного выбора.

Овен

Овнам для того, чтобы стать успешнее в любви, необходимо преодолеть обиду. Если есть то, что выводит этих людей из себя и наполняет отрицательной энергией, им необходимо забыть про это. Так они смогут сохранить свою харизму и обаяние и продолжат соблазнять людей своим чувством юмора и оптимизмом.

Телец

Людям данного Знака стоит помнить о распространенных ошибках в отношениях, которые свойственны Тельцам. Сейчас просто нельзя допускать проколов, потому что они могут привести к распаду отношений, к исчезновению притяжения. Астрологи советуют быть предельно внимательными к чувствах других людей.

Близнецы

Среди окружающих людей есть талисманы, а есть те, кто мешает добиваться счастья. Близнецам стоит научиться распознавать и защищаться от таких людей. Еще лучше будет, если в любовных вопросах они будут опираться только на свое мнение и опыт. Любые непрошеные советы им стоит обходить стороной.

Рак

На фоне перемен в настроении звезд и планет у Раков могут возникнуть неполадки в любви и в семейной жизни. Заговоры от ссор и скандалов помогут обойти стороной склоки и недопонимание. Астрологи настоятельно советуют как можно больше времени проводить со второй половинкой и дарить близким любовь и заботу.

Лев

Львам астрологи рекомендуют обходить стороной представителей негативных Знаков Зодиака. С такими людьми лучше пока не строить отношения и не заводить дружбу. Вообще, любовь сейчас лучше отодвинуть на второй план. Лучше сфокусироваться на рабочих делах и на домашнем быте.

Дева

У Дев в начале недели поиски любви будут очень сильно затруднены. Примерно с четверга можно будет понемногу начинать проявлять активность в отношении противоположного пола. Медитация на привлечение любимого человека поможет ускорить процесс поиска второй половинки.

Весы

У Весов прогнозы на эту неделю в сфере любви довольно негативные. Звезды лишат этих людей обаяния и изобретательности, но не нужно переживать из-за слабого гороскопа, спровоцированного Меркурием, ведь его всегда можно усилить. Весам нельзя унывать и опускать руки.

Скорпион

Для Скорпионов успехи в любовной сфере стоят превыше всего. Чтобы изменения в настроении звезд и планет не отражались на их удаче в амурной сфере, им нужно усилить Анахату — сердечную чакру любви. Это сделает их сильнее, мудрее и позволит преодолеть любые преграды на пути.

Стрелец

Стрельцы делятся на два типа: любителей уединения и обожаемых всеми популярных личностей. У второго типа Стрельцов в любви все будет как всегда хорошо. Первому типу сейчас необходимо изменить свою жизнь и судьбу. Помогут им в этом три эффективные практики.

Козерог

У Козерогов может начаться черная полоса в любви в целом в жизни. На этой неделе важно избегать пяти вещей, которые провоцируют появление затяжных проблем. К неурядицам астрологи советуют относиться проще, по-философски. В любом негативном событии есть толика чего-то хорошего.

Водолей

Успехи в любви будут напрямую зависеть от тонуса и энергетики Водолеев. Чтобы всегда быть на высоте, им стоит пользоваться медитацией для снятия стресса, тревоги и усталости. С ней даже в будние дни можно будет ходить на свидания и не бояться устать еще больше после сложного дня на работе.

Рыбы

Рыбам стоит временно приостановить знакомства, потому что есть вероятность наткнуться на манипулятора или просто токсичного человека, а не на любовь. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как можно защититься от таких людей при помощи укрепления своей энергетики.