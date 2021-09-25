Лунный день сегодня 25 сентября 2021 года

Вадим Карасев

Провести день в отличном настроении и не ошибиться в шаге от победы помогут рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре. Своевременные советы пойдут на пользу тем, кто привык управлять своей судьбой.

Эта суббота не отличается позитивом, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют меньше времени проводить в толпе. Энергетика этих суток будет опасной для тех, кто полон негатива, поэтому так важно сохранять внутреннее равновесие и не поддаваться на провокации.

Фаза Луны: 19 лунный день пройдет под эгидой убывающей Луны в Тельце. В эти сутки главными опасностями будут проявление гордыни и злость, которые могут завести в тупик и стать причиной проблем в будущем.

Магнитные бури 25 сентября: магнитных бурь на эту субботу не прогнозируется, однако вспышки на Солнце могут участиться, и метеочувствительным людям нужно заранее позаботиться о своем самочувствии.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

позитивный настрой;уединение;очищающие практики;отдых;создание комфортной обстановки.злость;проявление гордыни;провокации;общение с негативно настроенными людьми;потакание слабостям.

Под влиянием созвездия Тельца многие почувствуют желание уединиться и создать у себя дома комфортную для отдыха обстановку. Астрологи рекомендуют выполнять посильную работу по дому, избегая тяжелых физических нагрузок. В этот день можно протереть пыль, проветрить помещения и заменить декор, чтобы чувствовать себя защищенными и умиротворенными.

Что надеть в эту субботу

Субботний день пройдет спокойнее, если отказаться от ярких расцветок в одежде, которые могут спровоцировать на нежелательные эмоции. Удачу принесут светлые оттенки синего и коричневого, а также глубокие зеленые тона. Серебряные украшения помогут защититься от негатива, а талисманами дня выступят лабрадор, хризолит и циркон.

Финансы и работа в 19 лунный день

Субботний день не подходит для новых начинаний, особенно если не продуманы детали. В эти сутки лучше всего заниматься завершением текущей работы, которая не отнимет много времени и сил. В субботу лучше всего заниматься планированием и работать в одиночестве, чтобы исключить конфликты и разногласия с коллегами. Тратить накопления в этот день также нежелательно из-за риска купить некачественные товары, поддавшись на уговоры или столкнувшись с мошенниками. Финансовые сделки и операции на 25 сентября планировать нежелательно.

Любовь и отношения 25 сентября

В субботний день астрологи рекомендует заняться духовными практиками, направленными на освобождение от негативных эмоций и мыслей. В этот день любой конфликт чреват серьезными разногласиями, поэтому давать опрометчивые обещания не стоит. В этот день можно проводить ритуалы на укрепление любви, а также привлекать взаимное счастье с помощью проверенных ритуалов, однако надеяться на скорую встречу не стоит.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В субботний день важно оставаться в гармонии с собой, чтобы исключить перепады настроения. Простые практики и дыхательные техники помогут справиться с эмоциями, а творчество даст заряд бодрости и сил. Метеочувствительным людям астрологи рекомендуют позаботиться о своем здоровье, чтобы избежать недомоганий. В этот день нельзя потакать дурным привычкам, которые могут выбить из колеи, подорвать авторитет и ухудшить самочувствие.