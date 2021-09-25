Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2021 года

Вадим Карасев

Оставаться в отличном настроении и с оптимизмом смотреть в будущее поможет преображение. Окрашивание волос в октябре поможет стать увереннее, а астрологи расскажут о том, какие дни подходят для смены имиджа.

Окрашивание волос дает прекрасную возможность менять образ и имидж, выделяться среди толпы и наслаждаться своим отражением в зеркале. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбирать наиболее благоприятные по энергетике дни, а также опытных стилистов, чтобы новый образ каждый раз радовал и давал силы для создания успешного будущего.

1, 2 октября: убывающая Луна во Льве — отличное время для того, чтобы сменить стиль. Новый цвет волос придаст сил для решения важных вопросов, а также станет стимулом для движения вперед.

3, 4 и 5 октября: Луна убывает в Деве, и самым лучшим днем для окрашивания астрологи называют 4 октября. В этот день можно запросто привлечь в жизнь позитивные события, если покрасить локоны в светлые оттенки: блонд и русый принесут удачу.

6, 7 октября: в день Новолуния 6 октября окрашивание волос проводить не стоит — велика вероятность лишиться сил и энергии. Покраситься астрологи рекомендуют 7 числа, когда Луна начнет свой рост в созвездии Весов. В этот день удачу принесут темные оттенки, которые помогут в борьбе с сомнениями.

8, 9 октября: Луна продолжает свой рост, перемещаясь в созвездие Скорпиона. Энергетика этого союза опасна, поэтому красить волосы не стоит. В эти дни астрологи рекомендуют заняться уходом, а также использовать отвары трав для локонов.

10, 11 октября: Луна набирается сил в Стрельце. Окрашивание 10 октября нежелательно из-за вероятности стать заложниками отрицательных эмоций. 11 числа смена оттенка поможет обрести уверенность и справиться с неурядицами.

12, 13 октября: Луна продолжает свой рост в созвездии Козерога, и оба дня подходят для окрашивания. В эти дни можно смело менять образ, прислушиваясь к себе и выбирая оттенки по настроению. Уместным будет использование оттеночных шампуней, чтобы ненадолго изменить имидж.

14, 15 октября: Луна в Водолее — не лучшее время для ярких оттенков. В эти дни удачу принесут натуральные цвета. Астрологи рекомендуют покраситься в цвет, приближенный к натуральному, чтобы обрести внутреннюю гармонию и равновесие.

16, 17 и 18 октября: три дня растущее ночное светило проведет в созвездии Рыб, и в это время красить локоны стоит только у проверенного мастера, чтобы не испортить локоны. Тем, кто сомневается в выборе оттенка, астрологи рекомендуют отложить окрашивание, чтобы не разочароваться в полученном результате.

19, 20 октября: Луна в Овне — активное время, и 20 числа, в день Полнолуния, окрашивание волос стоит сделать тем, кто готов к переменам. 19 октября окрашивание волос поможет тем, кому не хватает энергии и сил для решительных действий.

21, 22 октября: убывающая Луна в Тельце — отличное время для того, чтобы сменить имидж. Новое окрашивание продержится долго, а медовые оттенки помогут привлечь энергетику богатства и процветания.

23, 24 и 25 октября: убывающая Луна перемещается в созвездие Близнецов. Окрашивание не стоит проводить 24 числа, чтобы не стать заложниками сомнений и разочарований. Остальные дни будут нейтральными.

26, 27 октября: стареющая Луна в Раке — время для смены имиджа. В эти дни окрашивание волос поможет стать сильнее духом и противостоять недоброжелателям. Астрологи рекомендуют выбирать темные оттенки.

28, 29 и 30 октября: окрашивание волос на убывающей Луне во Льве поможет обрести независимость и уверенность. В этот период стоит выбрать оттенок по Знаку Зодиака, чтобы лучше понимать себя и обрести душевное равновесие.

31 октября: последний день октября убывающая Луна проведет в Деве. Красить волосы в это время нежелательно из-за опасности потерять удачу. Астрологи рекомендуют поухаживать за волосами с помощью домашних масок.