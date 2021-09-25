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Маша Федорова, Аврора, Игорь Чапурин и другие на бьюти-вечеринке в Москве

Маша Федорова, Аврора, Игорь Чапурин и другие на бьюти-вечеринке в Москве

Вчера в Московском музее современного искусства состоялась презентация нового аромата Synthetic Jungle. Гостями торжественного коктейля в честь этого стали Аврора, Маша Федорова, Ян Гэ, Игорь Чапурин и другие герои наших светских хроник.

На некоторое время зал музея превратился в джунгли. Все было оформлено в сочных зеленых тонах, что, учитывая серую московскую погоду, было как никогда кстати.

Собравшиеся не только познакомились с новым ароматом, но также увидели видеоинсталляцию франко-алжирского художника Нейла Белуфа, которая сопровождала вечер. В своих работах автор часто размышляет на тему того, что случается, когда человек взаимодействует с реальностью. Работы Белуфа демонстрировались в нескольких известных мировых музеях современного искусства, а его видео были показаны на многих международных кинофестивалях и даже были удостоены наград.


Аврора


Маша Федорова


Юрате Гураускайте

Ясмина Муратович
Ян Гэ


Карина Ошроева
Анна Антимоний

Алена Куталия

Александр Сирадекиан
Александр Сирадекиан и Маша Федорова
Игорь Чапурин
Дмитрий Дудинский



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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