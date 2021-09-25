Маша Федорова, Аврора, Игорь Чапурин и другие на бьюти-вечеринке в Москве

Вадим Карасев

Вчера в Московском музее современного искусства состоялась презентация нового аромата Synthetic Jungle. Гостями торжественного коктейля в честь этого стали Аврора, Маша Федорова, Ян Гэ, Игорь Чапурин и другие герои наших светских хроник.

На некоторое время зал музея превратился в джунгли. Все было оформлено в сочных зеленых тонах, что, учитывая серую московскую погоду, было как никогда кстати.

Собравшиеся не только познакомились с новым ароматом, но также увидели видеоинсталляцию франко-алжирского художника Нейла Белуфа, которая сопровождала вечер. В своих работах автор часто размышляет на тему того, что случается, когда человек взаимодействует с реальностью. Работы Белуфа демонстрировались в нескольких известных мировых музеях современного искусства, а его видео были показаны на многих международных кинофестивалях и даже были удостоены наград.





Аврора





Маша Федорова





Юрате Гураускайте

Ясмина МуратовичЯн Гэ





Карина ОшроеваАнна Антимоний

Алена Куталия

Александр СирадекианАлександр Сирадекиан и Маша ФедороваИгорь ЧапуринДмитрий Дудинский





Мариана Панкина