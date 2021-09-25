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Меган Маркл и принц Гарри на улицах Нью-Йорка: новые фото

Меган Маркл и принц Гарри на улицах Нью-Йорка: новые фото

Сейчас 40-летняя Меган Маркл и ее 37-летний супруг принц Гарри находятся с коротким визитом в Нью-Йорке. Вчерашний день звездная пара провела очень насыщенно. Сначала Меган и Гарри посетили Всемирный торговый центр 1, который был возведен на месте башен-близнецов, разрушенных в результате теракта 11 сентября 2001 года. Следующим пунктом в туре супругов стала личная встреча с послом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд.

Ранее в сети появлялись официальные фото с этих мероприятий, однако в промежутках между этими встречами пара также попала в объективы папарацци. Так, фотографы засняли Меган и Гарри по пути в штаб-квартиру ООН, где они впоследствии пообщались с Линдой Томас-Гринфилд. Перед этим визитом пара заехала в фешенебельный отель в центре города The Carlyle, где остановилась на время поездки (одна ночь в нем стоит в районе 1 300 долларов). Там супруги переоделись и отправились на новую встречу.


Меган Маркл и принц Гарри

На снимках папарацци Меган и Гарри держатся за руки. По улицам города герцогиня прошлась в черных солнцезащитных очках. Свое шерстяное пальто Max Mara, в котором Меган потом появилась на встрече, она ненадолго сняла и несла его в руках.



Многих пользователей сети, к слову, вообще удивили наряды Меган, выбранные для тура. На обеих встречах Маркл появилась в уютных осенних аутфитах, в то время как в Нью-Йорке сейчас царит аномальная жара в 27 градусов. В связи с этим в интернете уже принялись шутить, что Меган не успела проверить прогноз погоды перед своим первым официальным визитом после рождения дочери Лилибет.


Линда Томас-Гринфилд, принц Гарри и Меган Маркл

Кстати, вечер среды накануне своего выхода в свет Меган и Гарри провели в известном нью-йоркском баре Bemelmans на Верхнем Ист-Сайде. Там они встретились за коктейлями со знакомыми и весело провели в заведении около трех часов. В отель пара вернулась уже поздним вечером, а на следующее утро уже отправилась на встречу во Всемирный торговый центр 1.

Выходные Меган и Гарри также проведут в Нью-Йорке. В субботу они планируют посетить акцию Global Citizen Live. Двухлетнего сына Арчи и трехмесячную дочь Лилибет супруги с собой в поездку не взяли: малыши остались ждать родителей дома в Калифорнии.




Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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