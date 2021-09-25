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Меган Маркл и принц Гарри встретились с послом ООН в Нью-Йорке

Меган Маркл и принц Гарри встретились с послом ООН в Нью-Йорке

Тур 40-летней Меган Маркл и ее 37-летнего супруга принца Гарри по Нью-Йорку продолжается. Вчера утром они посетили Всемирный торговый центр 1, где встретились с мэром города Биллом де Блазио и губернатором штата Кэти Хочул. После этого пара ненадолго заехала в отель, где сменила наряды, в которых отправилась на свою следующую встречу.

Днем супруги нанесли частный визит в штаб-квартиру ООН для встречи с послом Линдой Томас-Гринфилд, в беседе с которой обсудили последствия пандемии коронавируса, вопросы расовой справедливости и важности психического здоровья населения.


Линда Томас-Гринфилд, принц Гарри и Меган Маркл

Для этого визита Меган сменила шерстяное пальто Emporio Armani темно-синего цвета на один из своих самых любимых предметов гардероба — уютное пальто благородного цвета кэмел. Пальто герцогиня Сассекская сочетала с черной водолазкой нью-йоркского бренда The Row и юбкой-карандашом в тон. Официальный лук Меган дополнила бежевой кожаной сумкой Valextra и черными лодочками Aquazzura.


Напомним, что это первый выход пары в свет впервые после рождения дочери Лилибет. Ожидается, что Меган и Гарри останутся в Нью-Йорке на выходные: в субботу они планируют посетить еще одно мероприятие Global Citizen Live. Известно, что сына Арчи и дочь Лилибет с собой в Нью-Йорк пара не взяла: малыши под присмотром нянь ждут родителей дома в Калифорнии.

Первым новостью со Spletnik поделился блогер VickiVale.



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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