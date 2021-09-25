Микрочелка — горячий тренд этой осени: за, против и советы по укладке

Вадим Карасев

Челка — тренд, который неизменно возвращается в моду каждый сезон в том или ином виде. И если прошлой осенью в фаворе у модниц была челка-шторка, то в этом году стилисты по всему миру предлагают обратить свое внимание на микрочелку в стиле ретро. С такой прической несколько лет назад на красную дорожку уже выходили Зендая, Эмма Робертс и другие звезды, а в этом году на "Оскаре" с микрочелкой появилась Холли Берри. В этом же сезоне микрочелка наконец вышла в массы — с ней сегодня все чаще можно увидеть людей на улицах. В новом материале Spletnik собрал не только идеи, как вдохновиться этим стильным образом, но и полезные советы по укладке микрочелки, после которых такая прическа будет выглядеть как на страницах глянца.

Стоит ли делать микрочелку?

Прежде чем отправиться в ближайший салон или парикмахерскую за стильной микрочелкой, только потому что это модно в этом сезоне, необходимо взвесить все за и против такой кардинальной смены имиджа. Для начала необходимо оценить, хорошо ли микрочелка будет смотреться на конкретном типе волос, а также узнать обо всех тонкостях укладки. Рассказываем о четырех главных вещах, которые нужно учитывать, выбирая микрочелку.





Белла Хадид





Эмма Робертс

1. Тип волос

Микрочелку необходимо выбирать в соответствии с типом волос, чтобы впоследствии не возникало серьезных проблем с укладкой. Так, девушкам с прямыми волосами, как правило, больше подходят микрочелки, выстриженные по одной линии. Обладательницам же вьющихся или кудрявых волос лучше обратить свое внимание на рваные или зубчатые микрочелки.









Зендая

2. Сушка феном

Перед тем как решиться на прямую микрочелку, необходимо понимать, что на ближайшие месяцы нужно будет тесно подружиться с феном. Если кудрявую рваную челку еще можно высушить естественным путем, то вот прямую микрочелку, вероятнее всего, придется укладывать перед каждым выходом на улицу.









3. Реальная длина

Перед стрижкой микрочелки мало вдохновиться фотографиями других девушек с такой прической в интернете. Глядя на подобные снимки, многие даже не осознают, насколько короткой на самом деле в итоге окажется челка. Поэтому непосредственно перед походом к парикмахеру в первую очередь надо представить, как именно короткая челка будет смотреться конкретно на вас. Если представить сложно, можно воспользоваться специальными программами для виртуальной примерки той или иной прически.





Кайя Гербер





Зои Кравиц

4. Новые обязательства

Микрочелка — не та прическа, с которой можно просто встать утром с кровати и сразу же отправиться на работу. С такой стрижкой придется не только контролировать себя во сне, но и заводить будильник чуть пораньше, чтобы заложить время на укладку непослушной челки после сна.





Пять советов по укладке микрочелки

Если предыдущие четыре пункта не смогли отговорить от похода к парикмахеру, то самое время взять на вооружение полезные советы по укладке микрочелки. С ними стрижка всегда будет смотреться стильно и ухоженно.





1. Используйте расческу из щетины кабана

Щетка для волос с натуральной щетиной кабана поможет придать микрочелке идеальную гладкость. Если прическа выглядит недостаточно опрятно, то фен и пара взмахов такой расческой смогут моментально исправить ситуацию.





2. Спите с шелковой повязкой на голове

Перед тем как лечь в кровать, лучше повязать голову шелковой повязкой, чтобы зафиксировать челку в нужном направлении. Так отпадет необходимость тратить утром лишнее время на укладку микрочелки, потерявшей свой презентабельный вид за ночь.





3. Купите мини-утюжок для волос

Обладательницам микрочелки вряд ли удастся обойтись в своем повседневном обиходе без стайлеров, которые помогают придать прическе стильный и опрятный вид. Удобнее всего для укладки короткой челки будет использовать мини-утюжок: с ним можно усмирить даже самые мелкие и непослушные волоски. Есть и еще один плюс: с таким миниатюрным стайлером куда больше шансов избежать случайных ожогов кожи.





Эмили Ратажковски

4. Не забывайте про фиксацию

Чтобы старания по укладке микрочелки не прошли даром, не стоит забывать о закреплении результата лаком для волос. От сильной фиксации в данном случае лучше отказаться, отдавая предпочтение легким лакам с гибким финишем или текстурирующим спреям.





Эмма Уотсон

5. Сухой шампунь

Челка всегда быстрее теряет свежий вид, чем волосы на остальной части головы, потому что первой впитывает в себя все, что за день вырабатывают сальные железы на лбу. Избежать этого помогут сухие шампуни, которыми можно легко "взбодрить" укладку в любой момент и придать волосам объема.

























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