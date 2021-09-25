Миронов на встрече с Путиным подтвердил легитимность выборов

Вадим Карасев

"В целом по всей стране, в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно", – сказал он.

Миронов добавил, что только по некоторым участкам справедливороссы намерены оспорить результаты – при этом они пойдут законным путем и "спокойно оформлять иски".

Блок "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" на выборах получил 27 мандатов – это третья по численности фракция в новом созыве. За нее проголосовали 7,46% избирателей.