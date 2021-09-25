Нападение стаи бездомных собак на инвалида в Ульяновске попало на видео

Вадим Карасев

В Ульяновске на проспекте Ливанова инвалид-колясочник был атакован стаей бродячих псов во время прогулки со своей собакой. В соцсетях появилось видео инцидента.

На кадрах видно, что в первую очередь нападавших животных интересовал питомец местного жителя. Псы вдвоем набросились на маленькую собаку, стали таскать ее за хвост. Пытаясь защитить питомца, хозяин сначала пытался закрыть ее телом, затем начал махать руками и упал с инвалидного кресла на тротуар. В итоге ему удалось спугнуть нападавших собак криками.