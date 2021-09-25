Неделя моды в Милане: Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски, Дуа Липа на показе Versace
Неделя моды в Милане в самом разгаре, и сегодня вечером состоялось традиционно одно из самых ожидаемых шоу — показ Versace. Донателла Версаче снова собрала весьма впечатляющий звездный кастинг, обсуждать который точно будут не меньше, чем саму коллекцию. В этот вечер на подиуме дебютировала Дуа Липа — певица, которая в этом году стала лицом осенне-зимней кампании, открыла показ. Также на подиум вышли Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски, дочь Мадонны Лурдес Леон, Имаан Хаммам и другие известные модели.
Коллекция снова стала очередной одой ярким цветам — с палитрой Версаче всегда работает довольно смело и не скупится на разнообразие оттенков. В этот раз ставка была сделана на монохромные образы в ярко-оранжевом, голубом, розовом, зеленом, фуксии.
Впрочем, и без обязательных для бренда принтов тоже не обошлось. Представленный в осенне-зимней коллекции обновленный орнамент здесь Донателла Версаче повторила в розово-голубой гамме на шелковых топах-платках.
Не обошла она вниманием и наследие бренда. Практически каждая новая коллекция, созданная Донателлой, содержит переработки знаковых коллекций ее брата, основателя бренда Джанни Версаче. В прошлый раз это была реинкарнация "морской" коллекции Versace, ну на этот раз в центре внимания были булавки.
Те самые, что скрепляли платье, в котором в 1994 году в свет вышла на тот момент еще не очень известная актриса Элизабет Херли. Провокационный наряд произвел фурор — Херли быстро стала обсуждаемой знаменитостью, а этот выход — культовым.
Булавки появлялись в коллекциях Донателлы и раньше, но на этот раз они явно стали одной из самых заметных деталей показа. Ну а пестрая часть коллекции обрамлялась традиционными образами total black, без которых Донателла Версаче никогда не обходится.
Потенциальными хитами коллекции можно назвать латексные платья и топы и новые вариации обуви на толстой платформе — аналогичные яркие туфли из осенне-зимней коллекции уже разошлись по инстаграму.
И если всего этого богатства мало и хочется еще, то у нас для вас хорошая новость. Публику ждет еще один показ Versace в рамках Недели моды в Милане. На воскресенье анонсирован сюрприз — совместный показ Versace x Fendi.
Гости показа