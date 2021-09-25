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Неделя моды в Милане: Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски, Дуа Липа на показе Versace

Неделя моды в Милане: Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски, Дуа Липа на показе Versace

Неделя моды в Милане в самом разгаре, и сегодня вечером состоялось традиционно одно из самых ожидаемых шоу — показ Versace. Донателла Версаче снова собрала весьма впечатляющий звездный кастинг, обсуждать который точно будут не меньше, чем саму коллекцию. В этот вечер на подиуме дебютировала Дуа Липа — певица, которая в этом году стала лицом осенне-зимней кампании, открыла показ. Также на подиум вышли Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски, дочь Мадонны Лурдес Леон, Имаан Хаммам и другие известные модели.

Коллекция снова стала очередной одой ярким цветам — с палитрой Версаче всегда работает довольно смело и не скупится на разнообразие оттенков. В этот раз ставка была сделана на монохромные образы в ярко-оранжевом, голубом, розовом, зеленом, фуксии.

Впрочем, и без обязательных для бренда принтов тоже не обошлось. Представленный в осенне-зимней коллекции обновленный орнамент здесь Донателла Версаче повторила в розово-голубой гамме на шелковых топах-платках.


Ирина Шейк
Дуа Липа
Лурдес Леон
Наоми Кэмпбелл


Эмили Ратажковски
Джиджи Хадид


Стелла Максвелл
Дуа Липа
Рианна ван Ромпей
Прешес Ли
Виттория Черетти
Имаан Хаммам
Адут Акеч


Мика Арганараз

Не обошла она вниманием и наследие бренда. Практически каждая новая коллекция, созданная Донателлой, содержит переработки знаковых коллекций ее брата, основателя бренда Джанни Версаче. В прошлый раз это была реинкарнация "морской" коллекции Versace, ну на этот раз в центре внимания были булавки.

Те самые, что скрепляли платье, в котором в 1994 году в свет вышла на тот момент еще не очень известная актриса Элизабет Херли. Провокационный наряд произвел фурор — Херли быстро стала обсуждаемой знаменитостью, а этот выход — культовым.












Булавки появлялись в коллекциях Донателлы и раньше, но на этот раз они явно стали одной из самых заметных деталей показа. Ну а пестрая часть коллекции обрамлялась традиционными образами total black, без которых Донателла Версаче никогда не обходится.


Наоми Кэмпбелл
Дуа Липа
Ирина Шейк
Лурдес Леон
Дуа Липа


Эмили Ратажковски
Джиджи Хадид
Стелла Максвелл
Виттория Черетти
Грейс Элизабет

 



 


Потенциальными хитами коллекции можно назвать латексные платья и топы и новые вариации обуви на толстой платформе — аналогичные яркие туфли из осенне-зимней коллекции уже разошлись по инстаграму.


 


И если всего этого богатства мало и хочется еще, то у нас для вас хорошая новость. Публику ждет еще один показ Versace в рамках Недели моды в Милане. На воскресенье анонсирован сюрприз — совместный показ  Versace x Fendi.


Ирина Шейк
Джиджи Хадид

Гости показа


Бенджамин Масколо и Белла Торн


Дэймон Албарн с дочерью Мисси
Дэймон Албарн
Кьяра Ферраньи и Федез
Эддисон Рэй
Оливия Палермо
Бенджамин Масколо, Федез, Кьяра Ферраньи и Белла Торн

Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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