Неделя моды в Милане: Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски, Дуа Липа на показе Versace

Вадим Карасев

Неделя моды в Милане в самом разгаре, и сегодня вечером состоялось традиционно одно из самых ожидаемых шоу — показ Versace. Донателла Версаче снова собрала весьма впечатляющий звездный кастинг, обсуждать который точно будут не меньше, чем саму коллекцию. В этот вечер на подиуме дебютировала Дуа Липа — певица, которая в этом году стала лицом осенне-зимней кампании, открыла показ. Также на подиум вышли Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски, дочь Мадонны Лурдес Леон, Имаан Хаммам и другие известные модели.

Коллекция снова стала очередной одой ярким цветам — с палитрой Версаче всегда работает довольно смело и не скупится на разнообразие оттенков. В этот раз ставка была сделана на монохромные образы в ярко-оранжевом, голубом, розовом, зеленом, фуксии.

Впрочем, и без обязательных для бренда принтов тоже не обошлось. Представленный в осенне-зимней коллекции обновленный орнамент здесь Донателла Версаче повторила в розово-голубой гамме на шелковых топах-платках.





Ирина ШейкДуа ЛипаЛурдес ЛеонНаоми Кэмпбелл





Эмили РатажковскиДжиджи Хадид





Стелла МаксвеллДуа ЛипаРианна ван РомпейПрешес ЛиВиттория ЧереттиИмаан ХаммамАдут Акеч





Мика Арганараз

Не обошла она вниманием и наследие бренда. Практически каждая новая коллекция, созданная Донателлой, содержит переработки знаковых коллекций ее брата, основателя бренда Джанни Версаче. В прошлый раз это была реинкарнация "морской" коллекции Versace, ну на этот раз в центре внимания были булавки.

Те самые, что скрепляли платье, в котором в 1994 году в свет вышла на тот момент еще не очень известная актриса Элизабет Херли. Провокационный наряд произвел фурор — Херли быстро стала обсуждаемой знаменитостью, а этот выход — культовым.













































Булавки появлялись в коллекциях Донателлы и раньше, но на этот раз они явно стали одной из самых заметных деталей показа. Ну а пестрая часть коллекции обрамлялась традиционными образами total black, без которых Донателла Версаче никогда не обходится.





Наоми КэмпбеллДуа ЛипаИрина ШейкЛурдес ЛеонДуа Липа





Эмили РатажковскиДжиджи ХадидСтелла МаксвеллВиттория ЧереттиГрейс Элизабет

Потенциальными хитами коллекции можно назвать латексные платья и топы и новые вариации обуви на толстой платформе — аналогичные яркие туфли из осенне-зимней коллекции уже разошлись по инстаграму.

И если всего этого богатства мало и хочется еще, то у нас для вас хорошая новость. Публику ждет еще один показ Versace в рамках Недели моды в Милане. На воскресенье анонсирован сюрприз — совместный показ Versace x Fendi.





Ирина ШейкДжиджи Хадид

Гости показа





Бенджамин Масколо и Белла Торн





Дэймон Албарн с дочерью МиссиДэймон АлбарнКьяра Ферраньи и ФедезЭддисон РэйОливия ПалермоБенджамин Масколо, Федез, Кьяра Ферраньи и Белла ТорнНадя Бесчетникова