Неделя моды в Милане: Тина Кунаки, Бар Рафаэли, Барбара Палвин и другие на показе Missoni

Вадим Карасев

Продолжаем следить за показами на Неделе моды в Милане. Несколько часов назад завершилась презентация новой коллекции Missoni, которую посетили Тина Кунаки, Бар Рафаэли, Айрис Лоу, Барбара Палвин, бывшая возлюбленная Бруклина Бекхэма Хана Кросс и другие. Ну а на подиум вышла Джорджия Мэй Джаггер.

В расписании сегодняшнего дня показ Missoni явно стоит отнести к событиям, которые нельзя пропустить. Все дело в том, что это была дебютная коллекция нового креативного директора бренда Альберто Калири, который в мае сменил на этом посту Анжелу Миссони. Впрочем, совсем новичком Калири не назовешь — в команде бренда он уже работал более десяти лет. Так что все ценности марки ему хорошо знакомы — радикальной революции не случилось, но вот обновление заметно.





Джорджия Мэй Джаггер





























Фирменные вязаные платья с характерными острыми узорами сочетались с не менее "острыми" образами: бикини с плащами, платья с вырезами на половину грудной клетки, микротопы и небрежно расстегнутые рубашки. Нарочитая сексуальность явно возвращается!





















Гости показа





Тина Кунаки









Айрис ЛоуБарбара Палвин





Бар Рафаэли





Хана Кросс





Леони ХаннеВероника ФеррароНадя Бесчетникова