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Неделя моды в Милане: Тина Кунаки, Бар Рафаэли, Барбара Палвин и другие на показе Missoni

Неделя моды в Милане: Тина Кунаки, Бар Рафаэли, Барбара Палвин и другие на показе Missoni

Продолжаем следить за показами на Неделе моды в Милане. Несколько часов назад завершилась презентация новой коллекции Missoni, которую посетили Тина Кунаки, Бар Рафаэли, Айрис Лоу, Барбара Палвин, бывшая возлюбленная Бруклина Бекхэма Хана Кросс и другие. Ну а на подиум вышла Джорджия Мэй Джаггер.

В расписании сегодняшнего дня показ Missoni явно стоит отнести к событиям, которые нельзя пропустить. Все дело в том, что это была дебютная коллекция нового креативного директора бренда Альберто Калири, который в мае сменил на этом посту Анжелу Миссони. Впрочем, совсем новичком Калири не назовешь — в команде бренда он уже работал более десяти лет. Так что все ценности марки ему хорошо знакомы — радикальной революции не случилось, но вот обновление заметно.


Джорджия Мэй Джаггер








Фирменные вязаные платья с характерными острыми узорами сочетались с не менее "острыми" образами: бикини с плащами, платья с вырезами на половину грудной клетки, микротопы и небрежно расстегнутые рубашки. Нарочитая сексуальность явно возвращается!






Гости показа


Тина Кунаки



Айрис Лоу
Барбара Палвин


Бар Рафаэли


Хана Кросс


Леони Ханне
Вероника Ферраро
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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