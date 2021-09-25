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Новогодние выходные перенесли на май

Новогодние выходные перенесли на май

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Марина Третьякова



Самые долгие праздники ждут россиян в середине зимы: страна будет отдыхать десять дней подряд, с 31 декабря по 9 января. Всего же в будущем году будет шесть периодов с длинными выходными. Это определено постановлением Правительства, которое вступает в силу 25 сентября.

Документ определяет перенос праздничных дней в 2022 году, которые выпадают на субботу или воскресенье. Как раз на выходные приходятся 1 и 2 января 2022 года, поэтому решено перенести их на вторники 3 и 10 мая.

Ранее Правительство перенесло нерабочий праздничный день 3 января на 31 декабря этого года. Таким образом, в предстоящую зиму страна уйдёт на новогодние каникулы 31 декабря и будет гулять вплоть до 9 января 2022 года.

Законы, вступающие в силу с 25 сентября


Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта. Так что перед Международным женским днём нас ждёт шестидневная рабочая неделя, а затем выходные с воскресенья 6 марта по вторник 8 марта.

В мае будет два нерабочих периода: с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. Ещё длинные выходные будут в июне — с 11 по 13-е, и в ноябре — с 4 по 6-е.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.



#праздники


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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