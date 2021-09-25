Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 25 сентября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз на сегодняшний день поможет вам прожить его с максимальной пользой. Эксперты в этой области рассказали о том, что нас ждет в эту субботу и как можно стать счастливее.

Этот день сложно назвать однозначно благоприятным или опасным. Скорее, все будет зависеть от нас самих и от того, сколько у нас есть времени. Если вас ожидает много дел и забот, воспользуйтесь специальными практиками и обрядами, чтобы все успевать.

Число-покровитель 25 сентября 2021 года

Начинаются долгожданные выходные. Чтобы узнать, под эгидой какого числа пройдет первый из двух самых приятных дней недели, стоит произвести простейшие расчеты — сложить все цифры даты и прибавить к ним порядковый номер дня недели: 2+5+0+9+2+0+2+1+6=27. 2+7=9.

Девятка — число, которое согревает наши сердца, помогает обретать уверенность и веру в светлое будущее. Это число очень масштабно, поэтому его энергетика охватывает и связывает воедино не только влюбленных, но и большие группы людей. Сегодня полезно заниматься коллективной работой, делами, общаться, вместе отдыхать и развлекаться. Девятка делает нас похожими на быков — животных, которые небрежно и порой слишком агрессивно идут к свои целям. Именно поэтому бык становится главным символом этой субботы.





События 25 сентября из прошлого

25 сентября 1493 года Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке. Девятка благоволит путешественникам, поэтому не бойтесь сегодня отправляться в дальнюю дорогу.

25 сентября 1789 года конгресс США предложил принять 12 поправок к конституции, известные также как «Билль о правах». Девятка провоцирует в нас поиски справедливости. Главное — не преступать рали этого мораль и закон.

25 сентября 1818 года была проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку. Девятка любит смелость и поощряет тех, кто идет на риски ради других людей.

25 сентября 1912 года Черногория объявила войну Турции. Старайтесь сегодня не поддерживать конфликты. Если хотя бы одна сторона будет против войны, ее удастся избежать.

24 сентября 1974 года в журнале «Science» была опубликована статья о том, что аэрозоли разрушают озоновый слой. Сегодня новости могут быть не самыми приятными, но очень важными.

Советы нумерологов на эту субботу

В материальном плане Девятка нестабильна, поэтому сегодня нумерологи настоятельно рекомендуют не совершать дорогостоящих приобретений. Если возникнет острая необходимость в тратах, воспользуйтесь заговором на успешную покупку.

Будьте осторожнее с важными решениями и действиями. Как уже было сказано выше, энергетика Девятки заставляет нас прорываться вперед сквозь тернии, словно танк. Старайтесь быть чуточку осмотрительнее.

Займитесь чисткой информационного пространства и уборкой дома. Удалите спам, ненужные контакты, проверьте компьютер на вирусы. Когда в наших устройствах и в родных стенах царит хаос, это негативно отражается на удаче в период правления Девятки.

Будьте осторожнее, если к вам поступят очень выгодные предложения. Бесплатный сыр только в мышеловке, и это не просто красивая фраза. Сегодня не стоит надеяться на авось.

Талисманы удачи на 25 сентября

Славянская руна Мир. Обязательно нанесите эту руну на свое тело. Сегодня её энергетика и воздействие будут крайне положительными. Это поможет обойти стороной конфликты и привнести в жизнь гармонию, радость, любовь. Вот как она выглядит:





Серебряные украшения. Серебро — металл защиты. Сегодня она вам понадобится, потому что люди будут крайне непредсказуемыми. Если этот день для вас рабочий, обязательно наденьте что-нибудь серебряное.