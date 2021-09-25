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Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Чулпан Хаматова, Олеся Судзиловская и другие на вечеринке в Сочи

Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Чулпан Хаматова, Олеся Судзиловская и другие на вечеринке в Сочи

Вчера в Сочи, где сейчас проходит 32-й кинофестиваль "Кинотавр", состоялась вечеринка, организованная журналом Vogue. Ее гостями стали Федор Бондарчук и Паулина Андреева, которые нашли в себе силы прийти на мероприятие после двух премьер, Чулпан Хаматова, Олеся Судзиловская, Марина Зудина и другие звезды, приехавшие на этой неделе на черноморский курорт.

Звезды, которые последние дни чаще встречались на красных дорожках киносмотров, пообщались друг с другом в неформальной обстановке и смогли расслабиться на вечере, который прошел на территории одного из роскошных сочинских отелей.

За музыкальную программу отвечали сами гости: так, Сабина Ахмедова исполнила песню "Знаешь", ставшую саундтреком к сериалу "Содержанки", а Варвара Шмыкова спела песню певицы Адель Rolling in the Deep.

Вечер продолжился зажигательными танцами, после которых некоторые из присутствующих решили немного освежиться и прямо в одежде прыгнули в бассейн.


Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Паулина Андреева


Чулпан Хаматова


Олеся Судзиловская
Марина Зудина


Ксения Соловьева
Ольга Сутулова
Варвара Шмыкова
Даниил Радлов и Варвара Шмыкова
Алена Чехова
Дарья Повереннова
Сабина Ахмедова
Алена Свиридова
Владимир Мишуков
Александр и Валерия Роднянские
Павел Табаков
Катерина Шпица
Катерина Шпица с мужем Русланом Пановым
Елена Захарова
Наталья Бардо
Юлия Хлынина и Наталья Бардо
Александр Ревва
Евгения Милова


Анастасия Уколова
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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