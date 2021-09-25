Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Чулпан Хаматова, Олеся Судзиловская и другие на вечеринке в Сочи

Вадим Карасев

Вчера в Сочи, где сейчас проходит 32-й кинофестиваль "Кинотавр", состоялась вечеринка, организованная журналом Vogue. Ее гостями стали Федор Бондарчук и Паулина Андреева, которые нашли в себе силы прийти на мероприятие после двух премьер, Чулпан Хаматова, Олеся Судзиловская, Марина Зудина и другие звезды, приехавшие на этой неделе на черноморский курорт.

Звезды, которые последние дни чаще встречались на красных дорожках киносмотров, пообщались друг с другом в неформальной обстановке и смогли расслабиться на вечере, который прошел на территории одного из роскошных сочинских отелей.

За музыкальную программу отвечали сами гости: так, Сабина Ахмедова исполнила песню "Знаешь", ставшую саундтреком к сериалу "Содержанки", а Варвара Шмыкова спела песню певицы Адель Rolling in the Deep.

Вечер продолжился зажигательными танцами, после которых некоторые из присутствующих решили немного освежиться и прямо в одежде прыгнули в бассейн.





Федор Бондарчук и Паулина АндрееваПаулина Андреева





Чулпан Хаматова





Олеся СудзиловскаяМарина Зудина





Ксения СоловьеваОльга СутуловаВарвара ШмыковаДаниил Радлов и Варвара ШмыковаАлена ЧеховаДарья ПоверенноваСабина АхмедоваАлена СвиридоваВладимир МишуковАлександр и Валерия РоднянскиеПавел ТабаковКатерина ШпицаКатерина Шпица с мужем Русланом ПановымЕлена ЗахароваНаталья БардоЮлия Хлынина и Наталья БардоАлександр РевваЕвгения Милова





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