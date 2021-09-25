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Первый прыжок из стратосферы совершил советский парашютист

Первый прыжок из стратосферы совершил советский парашютист

00:37  Автор: Мария Соколова



Рекордный по длительности прыжок с парашютом совершил 76 лет назад, 25 сентября 1945 года, советский парашютист Василий Романюк. Он находился в свободном падении почти три минуты.

После окончания Великой Отечественной войны парашютный спорт в СССР вновь стал массовым. Парашютисты возобновили соревнование за повышение высоты прыжка. Главной целью при этом было проведение испытаний различных систем и снаряжения, применяемых в авиации, космонавтике, армии и спорте. Они прыгали с новыми типами парашютов, использовали катапультные установки, испытывали различные приборы и кислородное оборудование.

Одним из таких испытателей был полковник Василий Романюк, совершивший 3475 прыжков, большинство из которых были экспериментальными, так как парашютист прыгал из сверхзвуковых самолетов и из стратосферы.

25 сентября 1945 года Романюк совершил затяжной прыжок из стратосферы и побил мировой рекорд как по высоте, так и по длительности падения с нераскрытым парашютом. Он покинул самолет на высоте 13 108,5 метра, пробыл в свободном падении 167 секунд, и раскрыл парашют на высоте 1000 метров.

День 25 сентября в истории


А через два года Василий Романюк установил новый рекорд, прыгнув с высоты 13 400 метров с немедленным раскрытием парашюта. Всего спортсмен установил 18 мировых и несколько всесоюзных рекордов. В авиационном спорте его называют парашютистом № 1. За испытания парашютной техники и проявленные при этом мужество, отвагу и героизм Василий Романюк первый среди парашютистов-испытателей был удостоен звания Героя Советского Союза в сентябре 1957 года.



#история #авиа


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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