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Пьяного Николаса Кейджа выгнали из ресторана, перепутав с бомжом

Пьяного Николаса Кейджа выгнали из ресторана, перепутав с бомжом

57-летний Николас Кейдж попал в неприятную ситуацию, будучи пьяным. Знаменитого голливудского актера выгнали из ресторана, приняв за бездомного, сообщает The Sun.

В Сети обнародовано видео, на котором можно увидеть босого Николаса Кейджа в леопардовых штанах в одном из ресторанов Лас-Вегаса. 

Актера, явно находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, попросила удалиться из заведения женщина. Впоследствии артиста выпроводил темнокожий охранник.

Николас Кейдж предпринял попытку вернуться в заведение, но его в итоге остановили в дверях. По словам свидетелей произошедшего, Николаса Кейджа перепутали с бездомным. 

Как сообщается, инцидент на самом деле произошел еще 13 сентября, однако данные кадры появились в Сети лишь сейчас. Сотрудники ресторана отмечают, что актер употреблял перед всем этим текилу и дорогой виски.

Как писал Ruposters, ранее в Хабаровске водители маршруток высадили пассажиров, чтобы сделать намаз.

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По материалам: uposters.ru

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