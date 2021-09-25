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Путин: обсуждение прогрессивной шкалы налогов не должно вести к советской «уравниловке»

Путин: обсуждение прогрессивной шкалы налогов не должно вести к советской «уравниловке»

Обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения для граждан не должно вести к советской «уравниловке» и демотивации тех, кто получает больше других. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов.

Во встрече принимают участие спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин, а также председатели пяти прошедших в нижнюю палату парламента партий.

Путин заявил, что депутаты должны выполнить все данные в ходе предвыборной кампании обещания


«По поводу прогрессивной шкалы: вы правильно сказали — здесь нужно действовать предельно аккуратно с тем, чтобы не демотивировать людей, которые получают побольше, чем все остальные. Это первое. И второе — чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего, к сожалению, не получилось», — сказал Путин.

Он отметил, что разница в доходах между богатыми и бедными в России является проблемой, она решается разными способами.



#налоги

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По материалам: pnp.ru

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