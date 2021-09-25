Путин призвал избранных губернаторов напрямую взаимодействовать с россиянами

Вадим Карасев

По словам главы государства, в этом процессе важно не только рассказывать про уже сделанное, но и вовлекать людей в значимые проекты.

И вам самим и вашим подчинённым, вашим командам - всем, кто отвечает за определённые направления работы, нужно быть в постоянном контакте с людьми, советоваться с ними, чтобы знать их мнение, слышать, учитывать их предложения, самим без посредников получат обратную связь.

Ситуация уже не будет той, которая была перед выборами. Достичь успеха, будучи уже избранным губернатором, можно только, если действовать открыто, искренне и компетентно, заключил президент. Он пожелал главам субъектов Федерации добиться значимых результатов на ответственных постах.

Как сообщал Ruposters, ранее Путин призвал избранных губернаторов держать реализацию национальных проектов под личным контролем.