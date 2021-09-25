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Путин: уровень бедности в России нужно свести до минимума

Путин: уровень бедности в России нужно свести до минимума

16:27  Автор: Дарья Сердюкова


Источник: РИА Новости



В России необходимо «вытащить» значительное число людей из бедности, повысить уровень здравоохранения и образования, а также темпы роста экономики. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва, передает РИА «Новости».

«У нас у всех много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», — сказал Путин.

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По мнению президента, власти РФ проводят взвешенную политику, и это позволило поддержать экономику и людей в период пандемии. 

«Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется »живыми деньгами«, поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики», — сказал Путин.

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Он отметил, что это удалось сделать во многом благодаря тесной, слаженной работе правительства и парламента, и даже в самые критичные моменты все фракции работали солидарно. 

По его словам, созданные резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать экономику и людей.

Во встрече принимают участие спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

 



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По материалам: pnp.ru

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