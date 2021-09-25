Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин: выборы в Госдуму строго соответствовали законодательству

Путин: выборы в Госдуму строго соответствовали законодательству

Путин отметил: граждане реализовали свое конституционное суверенное право, причем в голосовании участвовали больше половины избирателей.

"Хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участки, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно, в любом случае выполнили свой долг, гражданский долг, сделали свой ответственный выбор, что самое главное... Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке", – сказал он.

Глава государства напомнил избранным парламентариям о необходимости выполнить свои обещания вне зависимости от партийной принадлежности. Выборы были лишь очередным этапом в жизни каждой из партий и страны в целом, но теперь предстоит вести напряженную и повседневную работу на благо соотечественников. В условиях когда роль Госдумы значительно выросла (после обновления Конституции), увеличилась и ответственность депутатского корпуса.

Такой максимально интенсивный, открытый, публичный стиль работы [как в ходе избирательной кампании] должен быть нормой на протяжении всего периода исполнения депутатских полномочий.
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Путин призвал избранных губернаторов напрямую взаимодействовать с россиянами
Путин призвал избранных губернаторов напрямую взаимодействовать с
Битва образов: лучшее за неделю — от Майли Сайрус до Анны Нетребко
Битва образов: лучшее за неделю — от Майли Сайрус до Анны Нетребко
Миронов на встрече с Путиным подтвердил легитимность выборов
Миронов на встрече с Путиным подтвердил легитимность выборов
"Кинотавр-2021": Чулпан Хаматова, Любовь Толкалина, Варвара Шмыкова и другие на вечеринке
"Кинотавр-2021": Чулпан Хаматова, Любовь Толкалина, Варвара
Путин: выборы в Госдуму строго соответствовали законодательству
Путин: выборы в Госдуму строго соответствовали законодательству
Меган Маркл и принц Гарри встретились с послом ООН в Нью-Йорке
Меган Маркл и принц Гарри встретились с послом ООН в Нью-Йорке
Социолог назвал фактор, обеспечивший победу ЕР на выборах
Социолог назвал фактор, обеспечивший победу ЕР на выборах
Микрочелка — горячий тренд этой осени: за, против и советы по укладке
Микрочелка — горячий тренд этой осени: за, против и советы по укладке
Сербия привела армию в боевую готовность на границе с Косово
Сербия привела армию в боевую готовность на границе с Косово
Шэрон Стоун, Орландо Блум, князь Альбер II и другие на гала-вечере в Монако
Шэрон Стоун, Орландо Блум, князь Альбер II и другие на гала-вечере в
Нападение стаи бездомных собак на инвалида в Ульяновске попало на видео
Нападение стаи бездомных собак на инвалида в Ульяновске попало на
Исчезнувшая: как вся Америка искала Габби Петито, которая уехала путешествовать вместе с любимым и не вернулась
Исчезнувшая: как вся Америка искала Габби Петито, которая уехала

Топ на сегодня

Неделя моды в Милане: Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски, Дуа Липа на показе Versace
Неделя моды в Милане: Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Эмили
Неделя моды в Милане: Тина Кунаки, Бар Рафаэли, Барбара Палвин и другие на показе Missoni
Неделя моды в Милане: Тина Кунаки, Бар Рафаэли, Барбара Палвин и
Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года
Ретроградный Меркурий с 27 сентября 2021 года: основные опасности этого периода
Ретроградный Меркурий с 27 сентября 2021 года: основные опасности
Алена Водонаева снялась топлес верхом на жеребце, выставив напоказ голую грудь
Алена Водонаева снялась топлес верхом на жеребце, выставив напоказ

Еще по теме

Путин дал россиян напутствие перед выборами в Госдуму
Путин поблагодарил депутатов Госдумы за работу
Наблюдатели СНГ: выборы парламента Белоруссии соответствовали конституции
Иванов и Собянин проголосовали на выборах в ГД