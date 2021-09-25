Путин: выборы в Госдуму строго соответствовали законодательству

Вадим Карасев

Путин отметил: граждане реализовали свое конституционное суверенное право, причем в голосовании участвовали больше половины избирателей.

"Хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участки, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно, в любом случае выполнили свой долг, гражданский долг, сделали свой ответственный выбор, что самое главное... Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке", – сказал он.

Глава государства напомнил избранным парламентариям о необходимости выполнить свои обещания вне зависимости от партийной принадлежности. Выборы были лишь очередным этапом в жизни каждой из партий и страны в целом, но теперь предстоит вести напряженную и повседневную работу на благо соотечественников. В условиях когда роль Госдумы значительно выросла (после обновления Конституции), увеличилась и ответственность депутатского корпуса.

Такой максимально интенсивный, открытый, публичный стиль работы [как в ходе избирательной кампании] должен быть нормой на протяжении всего периода исполнения депутатских полномочий.