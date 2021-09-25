Ретроградный Меркурий с 27 сентября 2021 года: основные опасности этого периода

Вадим Карасев

Ретроградный Меркурий, как всегда, приходит не вовремя. Только-только мы начали входить в ритм, как нам на голову сваливается новая проблема. Меркурий в состоянии обратного движения может принести людям множество неприятностей.

Ретроградное движение этой планеты продлится до 17 октября включительно. Получается, что проблемный период продлится примерно три недели, за которые Меркурий успеет натворить бед. Впрочем, энергетика этой планеты может оказать и благоприятное воздействие на нас с вами. Например, она может сделать так, что вы узнаете о себе нечто очень важное. Ретро Меркурий порой раскрывает наши врожденные таланты, которые всю жизнь «спали».

Финансы и работа с 27 сентября

В период с 27 сентября по 17 октября упадет продуктивность людей. Это наиболее отчетливо смогут ощутить на себе те, кто постоянно находится в разъездах. Тяжелее станет начинать новые дела, проекты.

Скорее всего, мы все станем чуть более забывчивыми. Если ваш подчиненный или коллега о чем-то забудет, не спешите винить его во всех грехах, ведь вы тоже можете подвергнуться негативному воздействию Меркурия. Чтобы избежать провалов в памяти, астрологи советуют тщательнее планировать дела и формировать списки необходимых дел на каждый день.

Из-за проблем с памятью будет сложнее обучаться чему-то новому. По этой причине сложности ждут людей, которые недавно перешли на новое место работы либо проходят обучение на курсах, сдают экзамены в университете и других учебных заведениях.

У многих людей во время ретрограднго движения Меркурия появляется творческий кризис. В ближайшие несколько недель периодически все будет валиться из рук. Если что-то перестанет получаться на высшем уровне, не пугайтесь. Нужно просто переждать, и все вернется на круги своя.

Настроение и здоровье на ретроградном Меркурии

Здоровью Меркурий не угрожает, а вот наше с вами настроение в обратном движении пострадать может. Астрологи считают, что начиная с 27 сентября в голову могут лезть неприятные мысли.

Вполне возможно, что планета постарается нам напомнить о том, что мы отчаянно пытаемся забыть. Речь идет о различных проблемах, неприятных воспоминаниях. По этой причине астрологи советуют отдыхать не лежа на диване, а занимаясь чем-то активным и интересным, чтобы отдалять себя от подобных мыслей.

Любовь и общение с 27 сентября по 17 октября

Меркурий затрудняет общение, лишая людей желания открываться друг другу. Сама потребность в общении не отпадает, а вот умение доносить свои мысли понятно может пострадать.

Даже между самыми близкими людьми может на время пропадать доверие. Не переживайте, если вторая половинка захочет проконтролировать вас из-за вспышки ревности или беспокойства.

Людям станет чуть сложнее приходить к компромиссам. Старайтесь почаще себя ставить на место других людей, чтобы лучше понимать их мотивы и цели, желания и настроение.