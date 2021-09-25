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Сербия привела армию в боевую готовность на границе с Косово

Сербия привела армию в боевую готовность на границе с Косово

Сербия привела в боевую готовность подразделения армии, дислоцированные близ границы с Косово из-за роста напряженности между Белградом и Приштиной, сообщает RTS.

Отношения сторон обострились после того, как власти Косова начали устанавливать на машины с сербскими номерами временные косовские номерные знаки. За 20-22 сентября их было выдано почти 6,5 тыс. Этот вопрос регулируется Брюссельским соглашением о свободном передвижении, достигнутым в диалоге между Косово и Сербией в 2013 году. Соглашение предусматривает, что все владельцы автомобилей, проживающих в Косово, вместо сербских номеров должны использовать косовские.

С 20 сентября сербы организовали блокаду границы на двух пропускных пунктах Яринье и Брняк в муниципалитетах Лепосавич и Зубин Поток на севере Косово. 23 сентября министр обороны Сербии Небойша Стефанович посетил военные гарнизоны в Рашке и Новом Пазаре. Он заявил, что приведение армии в боевую готовность должно стать четким сигналом для Косово и сообщением о том, что Белград больше не допустит погромов среди сербского населения Косово.

Премьер-министр Косово Альбин Курти призвал сербов снять блокаду пограничных пунктов и заявил, что готов встретиться с президентом Сербии Вучичем при посредничестве представителей Евросоюза. Курти добавил, что Приштина готова пойти навстречу Белграду в вопросе номеров, если сербская сторона сделает то же самое. Вучич, в свою очередь, заявил, что готов начать переговоры, но ситуация должна вернуться к состоянию на 20 сентября.

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По материалам: uposters.ru

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