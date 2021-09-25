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Шэрон Стоун, Орландо Блум, князь Альбер II и другие на гала-вечере в Монако

Шэрон Стоун, Орландо Блум, князь Альбер II и другие на гала-вечере в Монако

Вчера в княжеском дворце Монако состоялось ежегодное благотворительное мероприятие, организованное Фондом князя Монако Альбера II. Гала-вечер по традиции собрал большое количество филантропов из числа звезд, которые объединились для сбора средств в пользу здоровья планеты.

Мероприятие в числе других знаменитостей посетила и Шэрон Стоун. Голливудская звезда появилась на красной дорожке в сиреневом платье с длинным шлейфом. Внимание журналистов актриса привлекла не только ярким нарядом, но и ослепительной улыбкой, которой заражала всех вокруг. Это первое появление Стоун на публике после смерти ее 11-месячного племянника Ривера: малыш скончался в августе от неизвестной болезни, в результате которой у него полностью отказали органы. Актриса тяжело переживала смерть мальчика, однако на мероприятии не стала переносить свою личную трагедию на окружающих.


Шэрон Стоун



В числе гостей гала-вечера также был Орландо Блум. Он посетил мероприятие без возлюбленной Кэти Перри, с которой обычно неразлучен. Однако Кэти, по всей видимости, Орландо сопроводить не смогла, потому что занята не только рабочими проектами в Америке, но и заботой о маленькой дочери Дейзи.


Орландо Блум


Князь Монако Альбер II также появился на мероприятии без супруги княгини Шарлен, чем в очередной раз подогрел слухи о проблемах в их браке. Шарлен по-прежнему находится в Южной Африке, где провела последние несколько месяцев. В ЮАР княгиня подхватила тяжелую лор-инфекцию и перенесла несколько операций, поэтому врачи пока запрещают ей дальние перелеты. В Монако она планирует вернуться до октября. К слову, многие сомневаются, что истинной причиной разлуки пары является именно болезнь Шарлен: по версии некоторых пользователей сети, на самом деле Шарлен и князь Монако находятся в разных странах, потому что их брак трещит по швам. Однако сам Альбер II эти домыслы отрицает.

Вчерашний гала-вечер в Монако также посетили Мелани Лоран, Изабели Фонтана, Гаспар Ульель и многие другие.


Каролина Монакская, князь Альбер II и Шэрон Стоун


Изабели Фонтана


Гаспар Ульель



Мелани Лоран



Шэрон Стоун и Орландо Блум
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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