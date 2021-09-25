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Синоптик предсказал москвичам дождливые выходные

Синоптик предсказал москвичам дождливые выходные

00:15  Автор: Жанна Звягина



Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец в эфире телеканала «Москва 24» в пятницу предупредил москвичей о дождливой погоде в городе в ближайшие выходные.

По его словам, в субботу, воскресенье и понедельник в столичном регионе «будет закручиваться своеобразный антициклонический вихрь, а значит, без облаков и дождей не обойдётся», температурный фон по-прежнему будет ниже нормы.

Из-за непогоды в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Видимость на дорогах снизится из-за дождей.

В России может увеличиться число лесных пожаров


Накануне Тишковец пообещал, что в столицу на следующей неделе придёт «старое» бабье лето, ожидается ясная, солнечная погода с температурой до +15 градусов. По его словам, потепление начнётся во вторник, 28 сентября, и продлится в течение пяти дней. 



#погода #Москва


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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