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СМИ обнародовали свежие фото Пелевина, не появлявшегося на публике 20 лет

СМИ обнародовали свежие фото Пелевина, не появлявшегося на публике 20 лет

58-летний Виктор Пелевин провел автограф-сессию, впервые за долгое время появившись на публике. Фото знаменитого русского писателя появились в Сети, сообщает Esquire.

На снимках мужчина, похожий на Виктора Пелевина, предстал перед юными поклонницами в солнцезащитных очках и рубашке черного цвета.

"Прошел слух, Виктор Олегович прибыл в Москву в некий тайный подвал, где раздавал автографы юным девам", — пишет Telegram-канал "Беспощадный пиарщик".

Подробности тайной встречи писателя с почитателями не приводятся. В издательстве "Эксмо" пообещали позднее прокомментировать появившуюся в Сети информацию.

Как отмечается, Виктор Пелевин не показывался на публике целых 20 лет. Его последнее подтвержденное фото было сделано еще в 2001 году в Токио, где он посещал Литературный симпозиум. 

После этого писатель отказывался от посещения всевозможных литературных премий, которые завоевывали его произведения. Кроме того, он игнорировал премьеры спектаклей и кинофильмов, в основу которых ложились его книги.

Как писал NEWSTES, ранее Джоан Роулинг пожаловалась, что сотни транс-активистов угрожают ее изнасиловать.

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По материалам: uposters.ru

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