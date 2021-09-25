Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Социолог назвал фактор, обеспечивший победу ЕР на выборах

Социолог назвал фактор, обеспечивший победу ЕР на выборах

"У первых двух лидеров пятерки – Сергея Шойгу и Сергея Лаврова – абсолютная известность. По нашим данным, известность Шойгу – 97%, а у Лаврова – 93%. Крайне высокий уровень положительного отношения – порядка 70% от всех опрошенных", – сказал специалист.

Мамонов добавил, что это касается и менее известных кандидатов – омбудсмена Анны Кузнецовой, врача Дениса Проценко, главы фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой.

Хотя их уровень известности и положительного отношения пониже, чем у глав МИД и Минобороны, но он все-таки высокий.

"Единая Россия" по данным ВЦИОМ завершила кампанию на восходящем тренде, где фактор динамики играл главную ключевую роль. В кампаниях 2011 и 2016 года у нее фиксировался нисходящий тренд – таким образом, текущую ситуацию следует рассматривать, как значительное улучшение.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Меган Маркл и принц Гарри встретились с послом ООН в Нью-Йорке
Меган Маркл и принц Гарри встретились с послом ООН в Нью-Йорке
Социолог назвал фактор, обеспечивший победу ЕР на выборах
Социолог назвал фактор, обеспечивший победу ЕР на выборах
Микрочелка — горячий тренд этой осени: за, против и советы по укладке
Микрочелка — горячий тренд этой осени: за, против и советы по укладке
Сербия привела армию в боевую готовность на границе с Косово
Сербия привела армию в боевую готовность на границе с Косово
Шэрон Стоун, Орландо Блум, князь Альбер II и другие на гала-вечере в Монако
Шэрон Стоун, Орландо Блум, князь Альбер II и другие на гала-вечере в
Нападение стаи бездомных собак на инвалида в Ульяновске попало на видео
Нападение стаи бездомных собак на инвалида в Ульяновске попало на
Исчезнувшая: как вся Америка искала Габби Петито, которая уехала путешествовать вместе с любимым и не вернулась
Исчезнувшая: как вся Америка искала Габби Петито, которая уехала
Английского форварда дисквалифицировали за твиты 9-летней давности
Английского форварда дисквалифицировали за твиты 9-летней давности
Битва платьев: Снежана Георгиева против Сары Хайленд
Битва платьев: Снежана Георгиева против Сары Хайленд
Любовный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года
Пьяного Николаса Кейджа выгнали из ресторана, перепутав с бомжом
Пьяного Николаса Кейджа выгнали из ресторана, перепутав с бомжом
СМИ обнародовали свежие фото Пелевина, не появлявшегося на публике 20 лет
СМИ обнародовали свежие фото Пелевина, не появлявшегося на публике 20

Топ на сегодня

Женский гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года
До 2024 года на строительство 1 300 школ в регионах в бюджете предусмотрено более 302 млрд рублей – Татьяна Голикова
До 2024 года на строительство 1 300 школ в регионах в бюджете
"Это лучший сайт о математике": на Pornhub набирают популярность лекции преподавателя из Тайваня
"Это лучший сайт о математике": на Pornhub набирают
Илон Маск и Граймс расстались
Илон Маск и Граймс расстались
Неделя моды в Милане: Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски, Дуа Липа на показе Versace
Неделя моды в Милане: Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Эмили

Еще по теме

Шойгу и Лавров вновь возглавили рейтинг популярности российских министров
Рейтинги Шойгу и Лаврова рухнули вслед за доверием к Путину
Лавров, Шойгу и Мутко возглавили медиарейтинг российских министров
Лавров заявил о высоком уровне политического диалога РФ и Чехии