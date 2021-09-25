Социолог назвал фактор, обеспечивший победу ЕР на выборах

Вадим Карасев

"У первых двух лидеров пятерки – Сергея Шойгу и Сергея Лаврова – абсолютная известность. По нашим данным, известность Шойгу – 97%, а у Лаврова – 93%. Крайне высокий уровень положительного отношения – порядка 70% от всех опрошенных", – сказал специалист.

Мамонов добавил, что это касается и менее известных кандидатов – омбудсмена Анны Кузнецовой, врача Дениса Проценко, главы фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой.

Хотя их уровень известности и положительного отношения пониже, чем у глав МИД и Минобороны, но он все-таки высокий.

"Единая Россия" по данным ВЦИОМ завершила кампанию на восходящем тренде, где фактор динамики играл главную ключевую роль. В кампаниях 2011 и 2016 года у нее фиксировался нисходящий тренд – таким образом, текущую ситуацию следует рассматривать, как значительное улучшение.