Увольняемым сотрудникам не понадобятся справки о доходах

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Марина Третьякова

Службы занятости начнут сами рассчитывать средний заработок гражданина, на основе которого определяется размер пособия по безработице. Суммы доходов будут запрашивать в Пенсионном фонде. Таким образом, работодатели могут не выдавать таких справок увольняемым сотрудникам. Правила расчёта пособия по безработице определены постановлением Правительства, которое вступает в силу 25 сентября.

Формула расчёта пособия не изменилась: учитывается реально выплаченная зарплата или другие вознаграждения за последние три месяца на последнем месте работы. Средний заработок исчисляют за последние три месяца, предшествующие календарному кварталу перед месяцем подачи заявления в службу занятости. Если в каком-то из этих трёх месяцев дохода не было, он исключается из расчётного периода. Если дохода не было все три эти месяца, средний заработок будут считать по предшествующим трём месяцам.

Не включают в расчёты социальные выплаты, например, материальная помощь или компенсация проезда.





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Справку от работодателей потребуют только для сотрудниц, бывших в декретном отпуске, а также для работников, получавших необлагаемый взносами доход, например, больничные.

Помимо пособия по безработице, по таким правилам будут рассчитывать стипендию для граждан, проходящих профессиональную подготовку или переобучение по направлению службы занятости.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

#безработица

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