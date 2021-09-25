В пятиэтажке в Свердловской области произошел взрыв газа

09:53 Автор: Дарья Сердюкова

Взрыв бытового газа произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Верхней Пышме в Свердловской области, пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Утром 25 сентября в пожарно-спасательную службу поступила информация о хлопке бытового газа в квартире, расположенной на первом этаже пяти этажного многоквартирного жилого дома в городе Верхней Пышме. До прибытия огнеборцев из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей. По прибытию пожарно-спасательных подразделений возгорания не обнаружено», — сказано в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что были выявлены обрушения межквартирных перегородок, при этом несущие конструкции здания не повреждены. После обследования подъезда жильцы вернулись в свои квартиры. Причину происшествия устанавливают правоохранительные органы. Сообщается также об одном пострадавшем.

Как сообщает ТАСС, в качестве предварительной причины взрыва рассматривается утечка бытового газа. Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку. Прокуроры проконтролируют обследование дома на предмет устойчивости конструкций, а также выяснят, когда проверялось газовое оборудование в многоквартирном доме и в квартире.

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8 сентября в жилом доме в Ногинске произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате погибли семь человек, пострадали 22 человека. Полностью обрушились первые четыре этажа второго подъезда дома. Генеральный директор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме, был задержан.

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