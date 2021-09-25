В России пять дней подряд фиксируют более 800 смертей от COVID-19 за сутки

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

12:02 Автор: Дарья Сердюкова

За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 822 человека, число смертей превышает 800 пятый день подряд. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За сутки выявлено 22 041 новых случаев заболевания, из них 3 211 — в Москве, 1 907 — в Санкт-Петербурге, 1 106 — в Московской области. Больше всего смертей зафиксировано в Москве — 28 670 случаев.

Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Магаданской области - 20, Ненецком автономном округе - 14, Чукотском автономном округе - 10.

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Количество выздоровевших граждан за сутки составило 16 325.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что новый подъём заболеваемости коронавирусом в России может произойти из-за невакцинированных граждан.

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