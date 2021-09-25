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Верховный суд предложил разрешить подавать иски через МФЦ

Верховный суд предложил разрешить подавать иски через МФЦ

Верховный суд России (ВС) предлагает дать гражданам возможность обращаться в суд через многофункциональные центры госуслуг (МФЦ). Об этом во время онлайн-совещания глав верховных судов стран — участников ШОС заявил председатель ВС Вячеслав Лебедев, передает ТАСС.

По его словам, в ряде российских регионов эта инициатива уже реализуется в экспериментальном порядке.

В настоящее время в ряде субъектов РФ реализуются пилотные проекты по взаимодействию граждан с судами посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с принципом одного окна, результаты которых свидетельствуют о востребованности и эффективности этого способа осуществления процессуальных прав.

Лебедев добавил, что ВС направил правительству России предложение законодательно закрепить возможность подавать документы в суд через МФЦ и получать их. "[Это] позволит гражданам в шаговой доступности от места своего жительства направить процессуальный документ в любой суд РФ и получить судебный акт", — добавил он.

Как писал Ruposters, ранее в МФЦ начали выдавать электронные дубликаты документов.

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По материалам: uposters.ru

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