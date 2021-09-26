Часы ангела на октябрь 2021 года

Вадим Карасев

Справиться с трудностями и получить поддержку свыше получится, если обратиться к своему ангелу-хранителю в определенные часы. Искренние молитвы помогут призвать его на помощь.

Ежедневные молитвы помогают поверить в себя, заручиться поддержкой Небес и без труда преодолевать невзгоды. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют возносить молитвы в часы ангела, чтобы необходимая помощь приходила вовремя. Искренние обращения к хранителю в часы ангела помогут очистить душу от негатива, найти путь к счастью и обойти стороной беды.

1 октября: в первый день октября ангелу-хранителю молятся с 06:30 до 07:15, чтобы заручиться поддержкой на весь месяц.

2 октября: с 07:00 до 07:45 ангелу молятся, чтобы выполнить запланированные дела в срок.

3 октября: с 07:05 до 08:00 к ангелу взывают, чтобы обрести душевную гармонию и не обижаться по пустякам.

4 октября: с 07:15 до 08:12 ангела просят помощи в делах насущных.

5 октября: во вторник с 08:10 до 08:55 ангелу молятся, чтобы избавиться от долгов и обрести финансовую независимость.

6 октября: справиться с перепадами настроения поможет ангел, если обратиться к нему с молитвой с 08:20 до 09:15.

7 октября: сдать экзамены успешно и без труда усваивать новые знания поможет поддержка ангела-хранителя. В этот четверг ему молятся с 08:30 до 09:20.

8 октября: обрести взаимную любовь или наладить отношения в семье будет проще, если попросить поддержки у ангела с 08:45 до 09:30.

9 октября: в этот день ангелу молятся с 09:25 до 10:16, чтобы защититься от завистников и их козней.

10 октября: избежать конфликтных ситуаций получится, если в воскресный день помолиться своему хранителю с 09:10 до 10:00.

11 октября: в понедельник ангелу молятся с 07:35 до 08:25, чтобы без труда справиться с работой, запланированной на неделю.

12 октября: справиться с недугами и выздороветь без последствий для здоровья поможет молитва к ангелу, вознесенная 08:40 до 09:35.

13 октября: в среду у ангела с 09:20 до 10:12 просят защиты и покровительства от проблем и невзгод.

14 октября: с 10:15 до 10:50 ангела просят о помощи, если отправляются в дальнюю дорогу.

15 октября: с 10:10 до 11:00 ангелу молятся беременные женщины, чтобы уберечься от негатива.

16 октября: в субботний день ангелу молятся с 10:25 до 11:10, чтобы наладить взаимоотношения с детьми.

17 октября: защититься от сглаза и порчи поможет молитва ангелу с 10:30 до 11:20.

18 октября: с 10:45 до 11:30 у ангела просят прощения за неблаговидные поступки, чтобы очистить душу от негатива.

19 октября: перед крупной покупкой ангелу молятся с 10:11 до 10:55, чтобы не потратить лишнего и не столкнуться с мошенниками.

20 октября: в этот день ангелу молятся с 11:30 до 12:20, чтобы не становиться жертвами осенней хандры.

21 октября: видеть счастливые сны и не просыпаться от ночных кошмаров получится, если попросить поддержки у ангела с 14:45 до 15:22.

22 октября: найти пропажу удастся, если помолиться ангелу с 12:12 до 12:55.

23 октября: в этот день ангелу молятся с 13:15 до 13:55, чтобы получить ответы на важные вопросы.

24 октября: найти хорошую должность будет проще, если с 12:13 до 13:00 попросить у ангела поддержки.

25 октября: избавиться от любых страхов поможет молитва ангелу. Ему молятся с 14:00 до 14:58.

26 октября: борьба с вредными привычками будет проходить легче, если помолиться хранителю с 10:20 до 11:10.

27 октября: молитва, вознесенная ангелу с 12:35 до 13:10, поможет защитить близких людей от любого зла.

28 октября: оказаться в нужное время в нужном месте поможет молитва ангелу с 12:45 до 13:32.

29 октября: разобраться с незавершенными делами поможет поддержка ангела-хранителя. К нему взывают с 12:00 до 13:00.

30 октября: молитва, обращенная к ангелу с 12:55 до 13:42, поможет быстро найти решение в сложной ситуации.

31 октября: в последний день октября ангелу молятся с 10:00 до 11:00, делятся с ним своими достижениями и благодарят за поддержку.