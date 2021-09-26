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Для чего в Европе создавался Священный Союз

Для чего в Европе создавался Священный Союз

00:17  Автор: Анна Шушкина



206 лет назад, 26 сентября 1815 года, в Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Священный союз.

Европейские монархи вступили в этот союз после крушения наполеоновской империи для борьбы против революционных движений в Европе, удовлетворения территориальных притязаний и обеспечения незыблемости решений Венского конгресса, где главную роль играли Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия.

Идейным вдохновителем Союза был российский император Александр I, который с помощью такого соглашения намеревался предотвратить военные столкновения между монархическими христианскими государствами.

26 сентября 1815 года в Париже императором Александром I, австрийским императором Францем I и прусским королём Фридрихом Вильгельмом III в подтверждение итогов конгресса был заключен Священный союз и подписан соответствующий Акт.

В основных положениях Акта говорилось, что монархи намерены руководствоваться «заповедями сей святой веры, любви, правды и мира»; они «пребудут соединены узами действительного и неразрывного братства»; что, «почитая себя как бы иноземцами, они во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь».

Вскоре к Священному союзу присоединился король Франции Людовик XVIII, а затем большинство монархов Европы, кроме принца-регента Великобритании и Папы Римского. Но Великобритания все же поддерживала политику Союза по ряду вопросов и принимала активное участие в конгрессах. Турецкий султан не был принят в члены, как государь нехристианский.

День 26 сентября в истории


Формой действия Союза стали общеевропейские встречи на уровне монархов. Менее важные из них проходили на уровне министров иностранных дел. Практическое значение Союза выразилось в постановлениях целого ряда конгрессов, на которых выработался принцип вмешательства во внутренние дела других государств для насильственного подавления всех национальных и революционных движений.

Однако геополитические и нравственные противоречия между участниками Союза оказались столь велики, что долго он не сохранился. Крымcкая война (1853-1856 годов), в которой европейские государства выступили против России в союзе с мусульманской Турцией, похоронила все надежды на возможность союза христианских монархов.



#история


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По материалам: pnp.ru

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