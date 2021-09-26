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Дубленки, трикотаж и меховые тапки: все для теплой и уютной осени в новых лукбуках

Дубленки, трикотаж и меховые тапки: все для теплой и уютной осени в новых лукбуках

Среднесуточные температуры неуклонно снижаются, а значит, пришло время утеплиться. В новой подборке собрали все необходимые вещи для того, чтобы осень стала теплой и уютной.

1."Снежная Королева"

Сеть магазинов "Снежная Королева" представила новую лимитированную коллекцию собственного производства, куда вошли одежда и аксессуары из шерсти, кашемира, хлопка и натуральной кожи.

В линейку вошли пальто классических силуэтов, куртки из денима с внутренней подкладкой из натуральной овчины, утепленное кожаное пальто-тренч, жакеты, брюки и юбки. Для более холодных зимних дней приготовлены различные модели пальто из натуральной овчины, дубленки, а также панамы и шопперы из экомеха.

























2.Mango

Бренд презентовал осенне-зимнюю кампанию Family Portraits, в которой снялись и обычные семьи. В женской коллекции на первое место выходят пиджаки различных фасонов, стоит также отметить куртки и трикотаж нейтральных цветов.


Mango













3.Yuliawave

Бренд презентовал новую коллекцию "Восхождение", так что и кампания обыгрывает тему покорения снежных гор. В линейке можно найти дубленки, кожаные ушанки и балаклавы и весьма инстаграмные "меховые" тапки — в общем, базовый ассортимент, чтобы для начала покорить хотя бы столичное ненастье.


Yuliawave










Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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