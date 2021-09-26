Египет одобрил вакцину "Спутник Лайт"

Вадим Карасев

Управление по лекарственным средствам Египта официально зарегистрировало и одобрило для применения российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции "Спутник Лайт". Однокомпонентный препарат по сути является первой дозой "Спутника V", который был зарегистрирован в Египте еще в феврале.



Оба препарата получили одобрение в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA), уточняет официальный Telegram-канал, посвященный вакцине. Египтяне уже применяли "Спутник V" и высоко оценили его – именно российская вакцина обеспечивает наиболее стабильный иммунитет. Также она безопаснее аналогов.

Как сообщал Ruposters, в августе 70-я страна мира одобрила "Спутник V" – ей стала Индонезия. Ее население составляет 270 млн человек, а в общей сложности отечественная вакцина доступна 4 млрд жителям планеты.