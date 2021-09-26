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Генсек НАТО обсудил с лидерами Сербии и Косова деэскалацию в непризнанном регионе

Генсек НАТО обсудил с лидерами Сербии и Косова деэскалацию в непризнанном регионе

18:06  Автор: Тамила Аскерова


Источник: ТАСС



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем и лидером непризнанного Косова Альбином Курти деэскалацию в Северном Косове, предупредив их, что силы международной миссии под эгидой Североатлантического альянса сохраняют мандат на поддержание порядка в регионе.

Столтенберг обратил внимание, что жизненно важно, чтобы и Белград, и Приштина проявили сдержанность и вернулись к диалогу.

«Силы НАТО по-прежнему сохраняют мандат на обеспечение безопасной и надёжной обстановки, а также свободы передвижения для всех», — написал генсек альянса 26 сентября в Twitter.

Вучич обеспокоен безопасностью косовских сербов


В понедельник произошло обострение ситуации на административной линии между Косовом и Центральной Сербией. Как сообщает ТАСС, сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». Сербы выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который длится по сей день.

23 сентября косовские полицейские напали на трёх сербов, одного из которых впоследствии госпитализировали.

Президент Сербии Вучич обратился к Западу с призывом повлиять на Приштину и потребовал отвести спецназ на исходные позиции, согласно Брюссельском соглашениям, регулирующим диалог сербов и косоваров.

Временная администрация Косова 17 февраля 2008 года при поддержке США и ряда стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии, которая продолжает считать автономию собственной территорией. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, включая Россию, Индию и Китай, а также пять государств — членов Евросоюза.

С 2011 года между Белградом и Приштиной ведутся переговоры о нормализации отношений при посредничестве ЕС.



#Сербия #международные отношения #НАТО


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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