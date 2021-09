Генсек ООН заявил о близости человечества к ядерному уничтожению

Вадим Карасев

Мир остается близок к ядерному уничтожению – такую точку зрения высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Эти слова приурочены к Международному дню борьбы за полный отказ от атомного оружия, который отмечается 26 сентября.

Гутерриш написал в Twitter о необходимости "рассеять облако ядерного конфликта" и целиком уничтожить ЯО на планете, чтобы "открыть новую эру доверия и мира". Он напомнил, что до сих пор существует около 14 тысяч боеприпасов для ведения атомной войны.

Nearly 14,000 nuclear weapons are stockpiled around the world.



Humanity remains unacceptably close to nuclear annihilation.



Now is the time to lift the cloud of nuclear conflict for good, eliminate nuclear weapons from our world, and usher in a new era of trust and peace.

— António Guterres (@antonioguterres) September 26, 2021

Сейчас в "ядерном клубе" состоят 9 государств мира, из них 4 считаются молодыми ядерными державами – Индия, Израиль, Пакистан и КНДР получили доступ к таким технологиям позже остальных, не ранее 1970-х годов.

