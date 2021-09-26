Глава МИД Китая перечислил ключевые задачи международного сообщества

09:27 Автор: Иван Антонов, Пекин

Пандемия коронавируса обострила глобальные проблемы человечества в самых разных областях. Решению этих вопросов может помочь усиленная кооперация между странами, заявил министр иностранных дел Китая на открытии Форума по устойчивому развитию 2021 года в Пекине.

Прежде всего, нужно углублять сотрудничество в области противодействия коронавирусу. Из-за появления новых штаммов болезнь представляет реальную опасность для всей планеты. Важно добиться того, чтобы вакцины от COVID-19 были доступны всем и везде. Только так получится устранить пробелы в иммунизации населения Земли, подчеркнул Ван И.

Ещё одним вызовом являются проблемы для глобальной экономики, спровоцированные пандемией. Для их преодоления также потребуются совместные усилия всех стран, особенно крупных держав. Нельзя, чтобы из-за коронавируса сорвался переход человечества на новую технологическую ступень или остановился процесс глобализации, предупредил китайский дипломат.





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Важно при этом не забывать про «зелёное» развитие. Странам мира нужно воспользоваться достижениями прогресса и переменами в мире, чтобы постепенно перейти к более экологичному развитию, призвал глава МИД КНР.

При решении этих задач, в то же время недопустимо навязывание странам какой-либо «универсальной» модели развития. Каждый народ сам должен определяться, по какому пути двигаться. Возникающие споры и разногласия необходимо решать на базе международных норм, без насилия или военного давления. Неприемлемо также вмешательство во внутренние дела суверенных государств извне, подчеркнул министр иностранных дел Китая.

В глобальном измерении Ван И призвал к сохранению центральной роли Организации Объединённых Наций в международных дела. Кроме того, он отметил необходимость оказания большей помощи развивающимся государствам, которая должна способствовать ликвидации региональных экономических дисбалансов.

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