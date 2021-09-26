Хочу как в кино: самые запоминающиеся помолвочные кольца из фильмов

Вадим Карасев

Момент, когда любимый человек делает предложение, запоминается на всю жизнь. Неудивительно, что эти романтичные сцены в фильмах тоже вызывают интерес у публики, ну а режиссеры стремятся сделать сцену эффектной и красивой. И главное в ней, конечно, само обручальное кольцо! В новом материале предлагаем вспомнить самые запоминающиеся экранные драгоценности.

Грейс Келли в фильме "Высшее общество" (1956)

В этом фильме Грейс Келли носила платиновое кольцо Cartier с бриллиантом огранки "изумруд" 10,47 карата, обрамленное двумя бриллиантами багетной огранки. Стоимость роскошного украшения сегодня составляет 4,5 миллиона долларов. Изначально актриса должна была носить бутафорское кольцо, но незадолго до съемок ее жених, князь Монако Ренье III, преподнес ей настоящую драгоценность. Делать предложение он собирался с другим кольцом, но, приехав в Голливуд, понял, что кинодивы здесь любят внушительные бриллианты, и приобрел это кольцо Cartier.





Грейс Келли в фильме "Высшее общество"

"Высшее общество" было одним из последних фильмов Келли перед тем, как она покинула Голливуд и стала княгиней Монако.

Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани" (1961)

По иронии судьбы фильм "Завтрак у Тиффани" обходится без кольца знаменитого ювелирного бренда, о котором мечтают многие потенциальные невесты по всему миру. Кольцо для любимой Пол (Джордж Пеппард) находит в коробке со сладостями — на настоящие бриллианты у него, увы, нет денег, но вот гравировку он заказывает в бутике Tiffany & Co., которым так грезит Холли (Одри Хепберн). Впрочем, для героини именно оно в итоге оказалось самым драгоценным и заставило ее все-таки пересмотреть свою жизнь. В конце концов, как говорила сама Холли, носить бриллианты до 40 лет — безвкусно.





Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани"

Барбра Стрейзанд в фильме "Смешная девчонка" (1968)

Фильм 1968 года показывает жизнь и карьеру реальной комедийной актрисы Фанни Брайс, которая была чрезвычайно популярна в начале 1900-х годов. И многие украшения в фильме, включая это роскошное кольцо, были из личной коллекции актрисы, ведь в ней было достаточно старинных колец, которые вполне соответствовали эпохе фильма.





Барбра Стрейзанд в фильме "Смешная девчонка"

Вивика А. Фокс в фильме "День независимости" (1996)

Кажется, что впечатляющими помолвочными кольцами в первую очередь должны отличаться романтические комедии, но одно из самых оригинальных колец мы видели в фантастическом боевике "День независимости". Стиви (Уилл Смит) преподносит Джасмин (Вивика А. Фокс) кольцо с двумя фигурками дельфинов и фианитом в один карат — просто (стоимость кольца составляла 1 200 долларов), но креативно! К тому же очень мило, ведь героине явно нравились дельфины — она носила аналогичные серьги и подвеску. Кольцо так понравилось актрисе, что после съемок продюсеры решили подарить его ей.





Кадр из фильма "День независимости"





Вивика А. Фокс в фильме "День независимости"

Кейт Уинслет в фильме "Титаник" (1997)

Главная романтическая линия в "Титанике" не связана с помолвочным кольцом в стиле ар-деко, которое носит Роза, героиня Кейт Уинслет. Скорее оно даже выступает некоторой помехой, но не заметить его точно сложно! Не зря герой Леонардо ДиКаприо после того, как спас Розу от падения за борт, иронически замечает, что с таким кольцом она пошла бы на дно камнем.





Кейт Уинслет в фильме "Титаник"

На съемках использовалось серебряное кольцо с крупным искусственным бриллиантом диаметром около сантиметра, который по бокам был обрамлен еще двумя искусственными бриллиантами багетной огранки. После съемок кольцо, использованное в фильме, было продано на аукционе за 38 000 долларов.





Кэмерон Диас в фильме "Свадьба лучшего друга" (1997)

Помолвочное кольцо Кэмерон Диас в этом фильме было с классическим круглым бриллиантом в канальной оправе с полоской из микропаве. Оно же стало и героем одного из самых забавных эпизодов фильма, когда героиня Джулии Робертс втайне примеряет его, а потом не может снять.





Кэмерон Диас в фильме "Свадьба лучшего друга"

Благодаря успеху фильма такой тип кольца стал одним из самых популярных стилей помолвочных колец в конце 90-х.





Джулия Робертс и Кэмерон Диас в фильме "Свадьба лучшего друга"

Риз Уизерспун в фильме "Стильная штучка" (2002)

Если существуют идеальные киносвадьбы, которые многие мечтают повторить и в реальности, то образцовой сценой с предложением некоторые точно назовут эпизод из фильма "Стильная штучка" с Риз Уизерспун и Патриком Дэмпси. Эндрю делает предложение Мелани в зале бутика Tiffany & Co. в Нью-Йорке, поручив ей выбрать кольцо ее мечты. Она выбирает кольцо с бриллиантом в классической оправе Tiffany.





Кадр из фильма "Стильная штучка"

Интересно, что эта сцена пришла на экран из реальной жизни! Бывший парень жены режиссера Энди Теннанта делал ей предложение именно таким образом. Но должного эффекта жест, похоже, не произвел.

Прекрасное предложение, но вот парень был не тот,

— объяснила супруга Теннанта.





Кадр из фильма "Стильная штучка"

Риз Уизерспун в фильме "Блондинка в законе 2" (2003)

Пожалуй, ни одно кольцо на земле не могло бы лучше подойти Эль Вудс в исполнении Риз Уизерспун, чем это. Розовый бриллиант овальной формы с двумя боковыми камнями был идеальным дополнением к образу героини. Кстати, сама Риз Уизерспун приложила руку к дизайну кольца.





Риз Уизерспун в фильме "Блондинка в законе 2"

Кейт Хадсон в фильме "Война невест" (2009)

Вскоре после обнаружения коробочки Tiffany & Co. в их квартире очень нетерпеливая Лив (Кейт Хадсон) врывается в офис Дэниела (Стив Хоуи), чтобы спросить, не поторопится ли он жениться на ней.

После чего героиня получает заветное помолвочное кольцо Tiffany Novo с 5-каратным бриллиантом огранки "кушон" прямо посреди его офиса.





Кадр из фильма "Война невест"Кейт Хадсон в фильме "Война невест"

Кристен Стюарт в фильме "Сумерки. Сага. Затмение" (2010)

В фильме Эдвард Каллен (которого играет Роберт Паттинсон) делал предложение Белле Свон (Кристен Стюарт) с кольцом в викторианском стиле, которое принадлежало его матери.





Кристен Стюарт в фильме "Сумерки. Сага. Затмение"

Кольцо было длинным овалом, обрамленным косыми рядами сверкающих круглых камней. Оно было золотым — тонким и узким, с хрупкой золотой паутиной вокруг бриллиантов,

— описывала украшение автор книг, по которым была снята вампирская сага, Стефани Майер.





После съемок одному счастливому поклоннику удалось заполучить это кольцо из 18-каратного белого золота с бриллиантовым паве за 23 400 долларов — украшение продали на аукционе.

Сара Джессика Паркер в фильме "Секс в большом городе 2" (2010)

Не только само кольцо, но всю сцену с предложением, которое Мистер Биг (Крис Нот) делает Кэрри (Сара Джессика Паркер) явно можно причислить к одним из самых запоминающихся киномоментов.

Кольцо с черным бриллиантом было поистине нетипичным и явно дало импульс новому тренду в свадебных ювелирных украшениях. В фильме Кэрри спрашивает: "Почему черный?", на что Мистер Биг отвечает: "Потому что ты не похожа ни на кого".





Крис Нот и Сара Джессика Паркер в фильме "Секс в большом городе 2"

Ювелирный дизайнер Итай Малкин работал над созданием кольца из 18-каратного белого золота с бриллиантом в пять карат в тесном сотрудничестве с Сарой Джессикой Паркер и художником по костюмам Патрисией Филд. И, к радости поклонников фильма во всем мире, Малкин позже выпустил ограниченный тираж реплик этого кольца — каждое стоило 10 000 долларов.





Кэри Маллиган в фильме "Великий Гэтсби" (2013)

В фильме Дейзи Бьюкенен (Кэри Маллиган) носит платиновое кольцо с бриллиантом огранки "кушон" Tiffany & Co., которое было оценено в колоссальные 3,9 миллиона долларов. Кольцо с его геометрической формой в стиле ар-деко вполне соответствовало моде 1920-х годов, когда разворачивается действие, и считалось бы тогда невероятно современным. Так что вполне можно представить, что такая девушка, как Дейзи, могла носить похожее украшение.

Кэри Маллиган в фильме "Великий Гэтсби"





Леонардо ДиКаприо и Кэри Маллиган в фильме "Великий Гэтсби"

Кейт Бланшетт в фильме "Жасмин" (2013)

Кольцо с массивным бриллиантом, которое носит героиня Кейт Бланшетт, Жасмин (светская львица Верхнего Ист-Сайда), было из магазина Fred Leighton в Нью-Йорке. Это одно из главных мест для поклонников роскошных ювелирных украшений, где также можно найти и винтажные драгоценности.





Кейт Бланшетт в фильме "Жасмин"

Бутик известен тем, что именно там голливудские знаменитости часто берут украшения напрокат для светских мероприятий. Драгоценности компании также использовались в таких фильмах, как "Мария-Антуанетта" "Дьявол носит Prada", сериале "Секс в большом городе". Общая стоимость украшений, включая кольцо, которые носила Бланшетт, превышала миллион долларов, так что на съемочной площадке присутствовал вооруженный телохранитель.









Леди Гага в фильме "Звезда родилась" (2018)

Это кольцо не войдет в рейтинги самых дорогих украшений, но сцена точно претендует на звание одной из самых романтичных. В фильме во время ужина с близкими друзьями Джек (Брэдли Купер) сделал обручальное кольцо из старой скрученной гитарной струны и сделал предложение Элли (Леди Гага). Свадьба была такой же спонтанной. Но если не роскошным антуражем, то своей сентиментальностью сцена явно запомнилась.





Брэдли Купер и Леди Гага в фильме "Звезда родилась"

А помолвочные кольца из каких фильмов запомнились вам?

Надя Бесчетникова