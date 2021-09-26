Инвалиды смогут получить протезы и коляски по электронным сертификатам

Тема: Какие законы вступают в силу

00:07 Автор: Марина Третьякова

Россияне с инвалидностью и производственными травмами смогут оплачивать технические средства реабилитации с помощью электронных сертификатов. Это позволяют положения закона, вступающие в силу 26 сентября.

С помощью сертификата можно будет получить, например, протез, слуховой аппарат или коляску. Возможна также оплата лекарств и лечебного питания для детей-инвалидов.

Оформление электронных сертификатов начнётся с 1 октября. Для этого запустят специальный сервис, где также будет каталог средств реабилитации, которые можно оплатить сертификатом.

Подать заявку на оформление сертификата можно будет через портал госуслуг или в отделении Фонда социального страхования. Сертификат привяжут к карте «Мир», на которую и зачислят деньги для покупки протеза, коляски или другого нужного товара. Если цена выбранного товара выше, чем сумма сертификата, то гражданин может доплатить остаток из собственных средств. Срок действия сертификата определяется с учётом программы реабилитации, но не дольше года.

Законы, вступающие в силу с 26 сентября

Гражданин вправе не оформлять сертификат и, как и раньше, получить деньги на покупку протеза или коляски в отделении ФСС, либо самостоятельно купить такой товар и затем получить компенсацию.

Помимо инвалидов и граждан, пострадавших на производстве, такие сертификаты положены ветеранам и чернобыльцам.

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