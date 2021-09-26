Исландия станет первой страной с большинством женщин в парламенте

19:17 Автор: Тамила Аскерова

Источник: РИА Новости

Исландский президент Гвюдни Йоуханнессон написал 26 сентября в Twitter, что избрав первый в Европе парламент с женским большинством, Исландия вошла в историю.

Глава государства поблагодарил всех, кто неустанно боролся за права женщин. Он отметил, что битва ещё не выиграна, «но мы гордимся тем, что лидируем в гендерном равенстве во всем мире».

«Исландия сегодня вошла в историю, став первой страной в Европе, избравшей женское большинство в парламенте», — подчеркнул президент Исландии.

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В воскресенье РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию RÚV сообщает, что, согласно окончательным результатам, правящая коалиция победила на выборах и получит 37 мест из 63 в местном парламенте (альтинге). При этом 33 мандата будут у женщин, у мужчин — 30.

Ранее председатель парламента Исландии Стейнгримур Йоханн Сигфуссон во время визита в Москву отметил важность продолжения сотрудничества между Россией и Исландией на парламентском уровне. Он также отметил, что санкции вредят развитию двусторонних отношений.

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