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Испания предложила Европе свой план газовой войны с Россией

Испания предложила Европе свой план газовой войны с Россией

Власти Испании предложили Европе реализовать их план "газовой войны" с Россией. По мнению официального Мадрида, Москва намеренно сократила объемы поставок в Северную Европу с целью спровоцировать рост цен.

Как сообщает The Times, испанцы видят одним из способов выхода из ситуации создание общих стратегических резервов газа. Сразу многим странам ЕС предложено объединить свои покупательные способности и закупить такие объемы углеводородов, чтобы цены пошли вниз и в конечном счете для них можно было бы выставить "потолок".

Мадрид уверен, что именно после этого Европа перестанет быть "заложницей России". Кроме того, потребители выиграют от упавшей стоимости топлива, а возможный срыв поставок больше не будет такой проблемой, как сейчас.

Ruposters писал, что Германия ранее нарастила запасы газа в своих хранилищах до 64% от общего объема и неоднократно настаивала: Россия исполняет все свои обязательства по поставкам, официальному Берлину нет необходимости вмешиваться в ситуацию. В США при этом требуют от России увеличить транзит газа в Европу через Украину.

Цены на газ в настоящий момент держатся в районе $800-900 за тысячу кубометров. Это чрезвычайно высокие показатели, которые вызвали недозаполнение многих хранилищ в ЕС. По оценкам экспертов, если на этот фактор наложится холодная зима, в регионе может начаться топливный кризис.

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По материалам: uposters.ru

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