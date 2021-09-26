Избегающих лечения наркоманов предлагают сажать в тюрьму

Принудительная реабилитация поможет пресечь преступления наркозависимых

00:00 Автор: Екатерина Кутузова

Госсовет Татарстана выступил за введение уголовной ответственности для людей, которые отказываются проходить принудительное лечение от наркотической зависимости, назначенное им судом. Пакет законопроектов об этом внесли в Госдуму 22 сентября. Нужно ли заставлять лечиться от пагубного пристрастия под угрозой колонии, — разбиралась «Парламентская газета».

Обязательно или нет?

В 2020 году в Татарстане суды рассмотрели почти 10 тысяч административных дел, связанных с оборотом наркотиков. В 36,5 процента случаев нарушителей обязали пройти обязательное лечение от наркомании и социальную или медицинскую реабилитацию. В 2019 году доля подобных решений составила 44,9 процента.

Решение о лечении и реабилитации наркозависимых, по мнению республиканских парламентариев, не стоит оставлять на усмотрение судьи. Оно должно быть обязательным при рассмотрении всех дел, связанных с незаконным оборотом запрещённых веществ. Это позволит предотвратить повторные нарушения, а постановка наркоманов на учёт ограничит их возможность получать оружие или водительские права.

Школьников будут тщательнее проверять на пристрастие к наркотикам

Авторы также предлагают серьёзнее наказывать наркозависимых за уклонение от реабилитации. Сейчас КоАП предусматривает за это штраф в 4—5 тысяч рублей или административный арест до тридцати суток. Людей, которые в течение года продолжат избегать реабилитации, несмотря на уже имеющееся административное наказание, по мнению авторов, стоит арестовывать на 15—30 суток или привлекать к обязательным работам на срок от 150 до 200 часов.

«Учитывая, что действия наркозависимых могут быть общественно опасными, парламентарии республики предлагают дополнить Уголовный кодекс новой статьей, предусмотрев в ней уголовную ответственность для граждан за злостное уклонение от прохождения ими назначенных им судом процедур», — рассказал «Парламентской газете» председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Уклонистам по этой статье могут грозить до двухсот часов обязательных работ либо до шести месяцев исправительных работ. Самым суровым решением суда может стать ограничение или лишение свободы на срок до одного года.

Эксперты считают, что законопроекты заслуживают обсуждения, но все же их следует тщательнее проработать. Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья VII созыва Николай Говорин отметил, что существующее наказание не может в полной мере обеспечить возможность принудить людей с наркотической зависимостью к прохождению терапии. А зампредседателя думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный нашёл поправки избыточными.

«Если обязанность пройти лечение установлена вместе с условным осуждением по Уголовному кодексу, то совершение административного правонарушения из-за уклонения от лечения повлечёт замену условного срока на реальный», — сказал он «Парламентской газете».





Контроль выполнения этих требований по закону лежит на сотрудниках уголовно-исполнительных инспекций, которые в противном случае подготовят материалы для привлечения к административной ответственности. Кроме того, суд может отменить отсрочку наказания и для больного наркоманией осужденного, если тот отказался от прохождения курса лечения. Кабмин не поддержал законопроекты, указав, что закон суров к уклонистам и сейчас.

«Закладчиков» найдут с помощью новых технологий

Борьба с наркоманией должна вестись не только на уровне наказаний, но и предусматривать профилактические меры. Эксперты отмечают немалый спрос на запрещённые вещества, что не только повышает их продажи, но и порождает новые способы распространения отравы. Правоохранители регулярно публикуют данные о задержании по всей России торговцев, которые через Интернет сообщают покупателю координаты тайников-закладок.





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«Бороться с проблемой можно вполне эффективно, если верно распределять ресурсы и инструменты как для борьбы, так и для наказания и лечения, — считает председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. — Конечно, есть проблемы, преступники используют много ухищрений, но профессионалы с помощью современных технологий могут эффективно с ними бороться. К сожалению, профессионалов становится все меньше, а современных технологий используется очень мало. Нужно понимать, что старыми способами эту проблему не победить».

Популярность продажи наркотиков через закладки указывает на достаточно большое число их потребителей. «Это говорит о том, что нам совершенно нельзя расслабляться и необходимо в дальнейшем совершенствовать систему оперативно-розыскной работы, чтобы все эти преступления были раскрыты. Важно проводить комплекс мер, направленных на предупреждение этих правонарушений», — заключил депутат Говорин.

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