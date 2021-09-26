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Эксперт разъяснил, когда мужчина может получить маткапитал

Эксперт разъяснил, когда мужчина может получить маткапитал

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Капитанец разъяснила, когда мужчина может рассчитывать на получение маткапитала. Подобные случаи устанавливает Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Например, мужчина имеет право на пособие, если он является единственным усыновителем первого ребенка, не воспользовавшимся до этого правом на дополнительные меры господдержки и при этом, решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2020 года. Также выплату дают единственным усыновителям второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об этом вышло начиная с 1 января 2007 года.

"Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 29.06.2021, если мужчина в установленном порядке признан в качестве единственного родителя детей, рожденных для него суррогатной матерью, а впоследствии вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей (удочерившей) их супругой, он также может получить материнский капитал", - заметила эксперт.

Сертификат может перейти к отцу или усыновителю в случае смерти супруги. Стоит помнить, что средства не даются на детей, в отношении которых мать или отец были лишены родительских прав или в отношении которых отменили усыновление. Усыновленные дети, являющиеся пасынками или падчерицами данных лиц на момент усыновления тоже не учитываются.

Ранее Ruposters писал о подтверждении Конституционным судом права отцов на получение материнского капитала.

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По материалам: uposters.ru

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