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Энергетика полосатых котов: чем они полезны для людей

Энергетика полосатых котов: чем они полезны для людей

Коты обладают сильной энергетикой и могут стать настоящими талисманами счастья. Во многом их сила зависит от окраса, который влияет на определенные способности. Полосатые коты и кошки сослужат хорошую службу своим владельцам.


Суеверия о котах и кошках известны многим, но не все знают, что от цвета животного зависит его предназначение. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, чем же могут быть полезны полосатые питомцы, и как именно они могут защитить хозяев от неприятностей.

Приметы о полосатых котах


Примета гласит, что кошка полосатого окраса может сравниться по силе храбрости с тигром, если встанет на защиту дома от зла и неприятностей.
Перебегающая дорогу полосатая кошка может повернуть судьбу вспять, даруя удачу всем, кто ее видит на своем пути.
Полосатый питомец, сам пришедший на порог дома, — символ богатства и изобилия. Считается, что количество полос на шкурке животного указывает на количество лет денежной удачи.
Полосатый кот в доме по примете способен разряжать обстановку и вселять в своих хозяев оптимизм.
Полосатые животные считаются символом перемен, поэтому по примете животных с полосками стоит заводить или гладить людям, которые готовы кардинально изменить свою жизнь.

В чем польза полосатых любимцев

Энергетика полосатых котов уникальна: какими бы ни были полосы, животные с такой расцветкой являются символами оптимистичного отношения к жизни. У тех людей, которые держат в доме полосатого кота или кошку, неприятности случаются очень редко и, как правило, быстро решаются.


Полосатые животные прекрасно справляются с дурным настроением, способны исцелять души от тревог и страхов, наделять жизнелюбием и помогают быстро справляться с депрессивным настроением.

Специалисты в области биоэнергетики отмечают, что полосатые коты прекрасно уживаются с детьми, защищают их от невзгод, охраняют от порчи и сглаза. Также полосатые животные могут стать проводниками в мир духов и помочь в различных ритуалах, в том числе для призыва домового.

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По материалам: dailyhoro.ru

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