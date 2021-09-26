Йони-стиминг, или вагинальное спа: что это за процедура и почему она может быть опасна для здоровья

Вадим Карасев

В последние годы среди женщин большое распространение получила процедура, которая называется йони-стиминг, или, проще говоря, спа для влагалища. Большой ее поклонницей является голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которая утверждала, что для влагалища полезно его периодическое пропаривание. Однако у врачей мнение совсем другое — практиковать йони-стиминг они не рекомендуют. О сути процедуры, ее происхождении и опасности рассказываем в нашем материале.

Происхождение процедуры

Происхождение процедуры пропаривания влагалища неясно. Есть предположение, что это может быть многовековая корейская практика или же практика, основанная на церемонии окуривания, которая восходит к классическому периоду в Древней Греции. В 2011 году исследование Всемирной организации здравоохранения, посвященное традициям интимного ухода в Южной Африке, Индонезии, Мозамбике и Таиланде, выявило, что эта практика была относительно распространенной. Например, две трети женщин в тайской провинции Чонбури практиковали вагинальное пропаривание как способ "поддержания хорошего самочувствия и своей женской идентичности". В Юго-Восточной Азии 86 процентов женщин сообщили, что практикуют пропаривание влагалища в качестве ухода за собой и для восстановления после родов. Культуры Южной и Центральной Америки также пропагандируют эту практику как заживляющее средство после родов для тонизирования матки и восстановления поврежденных тканей. Наконец, исследование показало, что женщины, практиковавшие вагинальное пропаривание в Мозамбике, делали это для сужения влагалища.

Сейчас процедуру можно сделать в спа-салонах. Однако некоторые женщины делают ее самостоятельно дома.





Суть процедуры

Суть йони-стиминга ("йони" дословно с санскрита переводится как "чрево", но используется для обозначения влагалища, а "стиминг" происходит от английского слова steam, которое значит "пар") заключается в том, что женщина садится над специальной горячей ванночкой с травами, которые оказывают успокоительный и противовоспалительный эффект (например, с полынью, розмарином или базиликом), и сидит так около от 20 до 45 минут.





Сторонники вагинального пропаривания считают, что проникновение травяного пара через поры внутрь тела способно усилить кровоток и будет способствовать излечению.

Гвинет Пэлтроу, поклонница йони-стиминга, говорила, что после процедуры получила "энергетическое высвобождение". А Крисси Тейген, которая не была уверена, что процедура оказывает хоть какой-то положительный эффект на организм, тем не менее не побоялась ее делать.

Не знаю, работает ли это. Но ведь это не может повредить, верно?

— отмечала она.





Крисси Тейген

Недоказанные преимущества

Несмотря на отсутствие научных доказательств, указывающих на его эффективность, вагинальное пропаривание стало популярным комплексным лечением. Его сторонники утверждают, что, помимо очищения вагины, процедура облегчает боль во время менструации, а также восстанавливает баланс гормонов. Среди других недоказанных преимуществ — уменьшение стресса, повышение фертильности, облегчение симптомов менопаузы, лечение геморроя, увеличение энергии, быстрое восстановление после родов, уменьшение головной боли.

Почему женщины это практикуют

По словам доктора медицинских наук Сары Твогуд, популярность процедуры — это всего лишь результат маркетинга. По ее мнению, большую роль в этом сыграла и Гвинет Пэлтроу, которая рассказывала о йони-стиминге в своем проекте Goop.





Гвинет Пэлтроу

Однако тренд на процедуру также, по ее мнению, обусловлен тем, что в последние годы женщины стали беспокоиться не только о внешности, но и в целом о здоровье.

Ее коллега Келли Калвелл добавляет, что озабоченность по поводу ухода за влагалищем по своей сути не так уж и удивительна, так как женское здоровье — это неизученная область.

Существует много проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются люди с женскими репродуктивными органами (например, рецидивирующие вагинальные инфекции, эндометриоз или сильные периодические судороги), для лечения которых есть не так уж много вариантов. Однако очень часто бренды или знаменитости прибегают к культивированию проблемы, что часто приводит к тому, что отчаявшиеся люди ищут решения за пределами традиционной медицины,

— отмечает она.





Проблема в том, что такая практика, как пропаривание влагалища, продается как не имеющий отношения к медицине способ улучшить здоровье вульвовагинальной области.

Я слышала, что некоторые мои пациенты делают это из любопытства или просто для того, чтобы сказать, что они это пробовали. У меня было несколько пациентов, которые боролись с тем, что они воспринимали как неприятный запах или ненормальные выделения, и хотели посмотреть, улучшит ли это их симптомы,

— говорит Сара Твогуд.

Калвелл отмечает, что женщины пропаривают свои влагалища, сильно заблуждаясь, что они их глубоко очистят.

Нет никаких доказательств того, что это работает, и на самом деле это не имеет анатомического смысла. Стенки влагалища закрыты друг от друга, если что-то не помещено внутрь него. Пар не "открывает" влагалище. Он не проникает глубоко внутрь, и даже если бы это было так, шейка матки предназначена для того, чтобы не допускать в нее ничего извне, чтобы предотвратить инфекцию. Так что пар не может проникнуть внутрь матки,

— говорит она.

Опасность йони-стиминга

Мало того, что вагинальное пропаривание неэффективно, оно может нанести вред здоровью.

Всегда, когда во влагалище что-либо попадает, это может вызвать дисбаланс естественных бактерий, что в итоге может привести к раздражению или бактериальному вагинозу,

— говорит Калвелл.

Кроме того, такая процедура может привести к ожогам.





Можно сжечь нежную ткань, которая находится внутри влагалища. Она намного тоньше и чувствительнее, чем любые другие области тела, и легче впитывает химические вещества. Травы могут вызвать раздражение у этой ткани и способствовать образованию рубцов.

Еще одна опасность — это инфекция.

Нагревание может вызвать дрожжевые инфекции и привести к росту других вредных бактерий, что приведет к нарушению микрофлоры влагалища,

— отмечает акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Ким Лэндгдон.

К тому же оборудование, используемое при процедуре, может стать благоприятной средой для размножения бактерий. А санитария спа-салонов часто вызывает вопросы.

И, конечно, избегать пропаривания влагалища нужно беременным женщинам, так как неизвестно, как эта практика может повлиять на развитие ребенка.





Альтернатива вагинальному стимингу

Врачи рекомендуют поддерживать гигиену влагалища при помощи простых ежедневных практик и избегать других — особенно тех, которые не используются в традиционной медицине.

Не используйте ароматизированные средства снаружи и внутри влагалища. Я имею в виду мыло, лосьоны, ароматизированные тампоны и/или прокладки. Не делайте спринцевание. Носите дышащую одежду. Избегайте одежды, удерживающей влагу, или специальной одежды для занятий спортом. Меняйте питание в соответствии с циклом и рекомендациями. Прием ванны умеренной температуры на 10—15 минут три раза в день поможет при раздражении вульвы или влагалища,

— говорит Сара Твогуд.





Ее коллеги отмечают, что влагалище — это уникальный орган, который способен к самоочищению, поэтому с ним можно вообще ничего не делать.

Оставьте вагину в покое. Ее не нужно очищать. Только внешние половые органы (вульву, половые губы и промежность) следует мыть теплой водой с мылом и прополаскивать,

— говорит Лэнгдон.

Вывод

Научных доказательств, подтверждающих преимущества пропаривания влагалища, как мы уже сказали, нет. А большинство акушеров-гинекологов и других врачей настоятельно рекомендуют отказаться от этой практики. В любом случае ставить эксперименты над своим здоровьем мы не рекомендуем и сначала советуем проконсультироваться с врачом.





Мариана Панкина