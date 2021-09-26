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Кабмин внёс в Госдуму проект о замене эталонной ставки LIBOR новым механизмом

Кабмин внёс в Госдуму проект о замене эталонной ставки LIBOR новым механизмом

12:59  Автор: Тамила Аскерова


Законопроект: № 1256256-7



Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект о замене ставки LIBOR специальной ставкой Банка России при применении мер к банкам-нарушителям.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) — средневзвешенная процентная ставка по кредитам на Лондонском межбанковском валютном рынке. Ставка LIBOR считается ключевым ориентиром стоимости денег и служит базой для расчёта процентных ставок по различным долговым инструментам по всему миру.

В России эта ставка также влияет на решения Центробанка в части регулирования финансового рынка и используется регулятором для принятия решения о максимальном размере процентной ставки, вводимой в качестве ограничения на величину процентной ставки, которую банк определяет в договорах по вкладам, заключаемых (пролонгируемых) в период действия ограничения.

Проектом предлагается заменить ставку LIBOR ставкой, рассчитываемой Банком России. При этом максимальный размер ставки, вводимой ЦБ в качестве ограничения, не может составлять менее двух третей размера ставки по привлечённым банками вкладам.

ЦБ разработал проект о новом механизме, который заменит эталонную ставку


Центробанк будет ежемесячно рассчитывать процентные ставки в рублях, долларах США и евро, охватывая различные по срокам продукты — как вклады «до востребования», так и срочные вклады на срок свыше трёх лет.

Документ уточняет, что расчёт специальной ставки ЦБ по договорам банковского вклада происходит исходя из максимальной доходности по договору с учётом материальной выгоды и условий привлечения вклада.

В июле сообщалось, что кабмин одобрил инициативу ЦБ о замене эталонной ставки LIBOR. Тогда отмечалось, что участников финансового рынка ждёт непростой период: отказ от ставки LIBOR заставит банки не только поменять модели управления рисками, но и IT-инфраструктуру,

Британская организация FCA (Financial Conduct Authority — Управление по финансовому регулированию и надзору) объявила в 2017 году, что расчёт ставки LIBOR будет прекращён к концу 2021 года из-за непрозрачности механизма её образования.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.



#деньги #международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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