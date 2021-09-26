Как разжечь страсть в сердце любимого: 3 простых обряда

Вадим Карасев

Взаимная любовь окрыляет, дарит чувство уверенности, но, к сожалению, может угаснуть. Разжечь пламя страсти и укрепить чувства любимого помогут простые обряды. Применять их можно лишь в том случае, если чувства взаимны.

Существует множество способов привязать любимого к себе, но такие ритуалы могут быть опасны, если один из партнеров перестанет испытывать чувства к своей половинке. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о безопасных способах, которые помогут разжечь огонь страсти, чтобы поддерживать костер любви и не дать ему угаснуть из-за конфликтов.

1. Самым простым и эффективным обрядом считается заговор на еду, приготовленную своими руками. Известно, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а если его избранница вкусно готовит, то эта задача будет простой. Для этого обряда не понадобится кулинарное образование: достаточно приготовить привычное блюдо, которое точно съест любимый. Во время приготовления нужно произнести заговор: «Как вода закипает, так и я пламя страсти разжигаю, кровь по жилам кипящую разгоняю». Подав еду на стол, про себя повторяют: «С рук моих ешь, да на чужих не смотри — меня одну, как и я тебя, люби».

2. Обряд проводят над фотографией любимого человека, держа в руках вещь, которую он носит. Фото кладут перед собой, зажигают восковую свечу и внимательно вглядываются в изображение. После этого проговаривают: «Свеча жаркими слезами истекает, страстью пылает. Как возлюбленный мой это наденет, так и страсть в сердце разгорится, и со мной то же приключится». После этого вещь вешают на место и следят, чтобы возлюбленный надел ее в течение трех дней.

3. Обряд на страсть проводят перед тем, как лечь спать. На кровать застилают свежее белье, приговаривая: «Супружеская ночь коротка, да сладка. Как вулканы извергаются, так и страсть в семейную жизнь возвращается».