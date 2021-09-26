Как воспользоваться льготным автокредитом

Правительство предлагает расширить перечень льготнитков, а также выделять субсидии и на покупку электромобилей

16:00 Автор: Валерий Филоненко

Министерство промышленности и торговли предложило с 2022 года распространить программу льготного автокредитования, в том числе при покупке электромобилей, на учителей и воспитателей детсадов.

Соответствующие проекты постановлений кабмина опубликованы 20 сентября на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Первый документ предлагает бюджетное субсидирование автокредитов, второй — направление госсредств на покупки авто по льготной лизинговой схеме. «Парламентская газета» разбиралась, кто и как сегодня может воспользоваться льготным автокредитом.

Дополнительный стимул

Снижение спроса на новые автомобили и сокращение реальных доходов населения заставляет кабмин искать новые пути поддержки отечественного автомобилестроения. Правительственная инициатива позволяет дополнительно стимулировать спрос на машины российских производителей и привлечь на рынок покупателей, ранее не имевших возможности приобрести новое транспортное средство.

В настоящее время в программе льготного автокредитования могут участвовать россияне, покупающие первый автомобиль, семьи с одним и более ребенком, сотрудники государственных медицинских учреждений. Также на льготный кредит могут рассчитывать автовладельцы, сдающие в трейд-ин автомобили старше шести лет и находящиеся в собственности более года.

Размер скидки при этом составляет 10%, а для Дальневосточного федерального округа — 25%, однако максимальная стоимость машины для такого кредита — полтора миллиона рублей. Минпромторг предлагает распространить льготный автокредит и на работников из сферы образования.

Оба проекта постановлений кабмина расширяют программы льготного автокредитования и лизинга, дополняя перечень субсидируемой техники электромобилями. Скидка в обоих случаях предлагается в размере 25% от стоимости машины, но не более 625 тысяч рублей от индикативной стоимости (фиксированная рыночная цена для каждого ввозимого товара) автомобиля в 2,5 миллиона рублей. При этом ценовых ограничений самого электромобиля для участия в программе не будет.

Сенатор Абрамов поддержал идею о выдаче льготных автокредитов учителям

В Минпромторге отметили, что для участия в программах автомобили с двигателем внутреннего сгорания должны набирать 1,5 тысячи локализованных баллов, а электромобили должны быть произведены в России в рамках специнвестконтракта. Кроме того, для расширения перечня лизинговых организаций предлагается разрешить участвовать в программе льготного лизинга компаниям, не заключавшим специнвестконтракты.





Программу нужно расширить

В Совете Федерации считают, что предложенные кабмином меры, несомненно, поспособствуют развитию отечественного автомобилестроения, но их недостаточно. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета палаты регионов по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

Льготные автокредиты возобновят не раньше 2022 года

По мнению сенатора, программы льготного автокредитования и лизинга следует распространить не только на семьи с малышами, но и на семьи, где подрастают совершеннолетние дети. Но и этого недостаточно, считает он.

«А если, скажем, гражданин продал свою машину и хочет приобрести электромобиль, то почему льготная программа для него закрыта? Субсидировать нужно не какие-то отдельные категории граждан, а в принципе стимулировать приобретение электромобилей, если мы говорим о развитии этого вида транспорта в стране», — уточнил парламентарий.

Как получить льготный автокредит

Предложенные нововведения в правила предоставления банкам бюджетных субсидий ничуть не меняют ранее утверждённые принципы льготного автокредитования. Об этом «Парламентской газете» сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Сейчас программы льготного автокредитования распространяются на такие автомобили, как «Лада» всевозможных модификаций, Renault, Hyundai Solaris, Kia и другие марки, которые собирают на российских заводах.





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За предоставлением льготного автокредита необходимо обратиться в дилерский центр, у которого заключен договор с банком, кредитующим именно по этой программе, пояснил эксперт. Здесь следует выбрать автомобиль, отвечающий условиям льготного автокредита, и предоставить все необходимые документы, подтверждающие, что вы также удовлетворяете условия программы.

«Если всё в порядке, то вы получаете скидку на автомобиль. Как правило, льготный автокредит оформляется на срок от 3 до 5 лет», — отметил руководитель «Автостата».

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