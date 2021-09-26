«Киношок» начался с награждений

Вадим Карасев

На церемонии открытия тридцатого юбилейного фестиваля «Киношок» наградили Сергея Никоненко и Ирину Шев

Актер, сценарист, кинорежиссер Сергей Никоненко удостоился приза «Госпожа удача» имени Павла Луспекаева за мужество, честь и достоинство в профессии.

Одна из руководителей фестиваля актриса Ирина Шевчук получила из рук губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева медаль «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края».

В приветственной речи губернатор Кубани отметил, что «Киношок» за эти годы «стал визитной карточкой бархатного сезона Анапы», но этим его роль в культурной жизни региона и киноиндустрии не ограничивается. Он поблагодарил организаторов фестиваля за это событие, за «глубокое, вдумчивое, разножанровое кино», которое люди могут смотреть благодаря «Киношоку».

Фестиваль был создан в 1992 году, чтобы после распада СССР не допустить разрыва культурных связей и сохранить общую площадку для кинематографистов бывших союзных республик. Много лет конкурсы формировались из картин Литвы, Латвии, Эстонии и стран СНГ. Позже «Киношок», не отказываясь от международного формата, сфокусировался на региональном кинематографе России. В этом году на «Киношоке» представлены фильмы из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Эстонии, Армении.

Конкурсы полнометражных, короткометражных фильмов и сценариев короткометражных фильмов судит профессиональное жюри. В телевизионном конкурсе победители определяются зрительским голосованием. В конкурсе «Киномалышок» картины оценивают дети под руководством председателя жюри актрисы Светланы Суховей (Беларусь).

Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавляет режиссер и сценарист Владимир Фокин. В жюри также вошли киновед Гульнара Абикеева, актриса Людмила Зайцева, кинооператор Юрий Любшин и продюсер Виталий Сидоренко.

Фильм открытия - «Семья года» режиссера Айнура Аскарова.

Гостей «Киношока» ждут встречи с жителями края, вечер памяти музыкального руководителя фестиваля Александра Афанасьева. В рамках кинофестиваля также пройдут мероприятия, посвященные двадцатипятилетию Гильдии продюсеров России.

Сергей Никоненко, получая приз «Госпожа удача» прочел свое стихотворение, которое заканчивалось так

И тот, кто из них самый смелый,

Судьбою кому суждено

Хоть искрой блеснуть во Вселенной,

Тот может работать в кино

Победителей «Киношока» объявят 2 октября. Церемонии открытия и закрытия проходят в концертном зале «Летняя эстрада» Анапы. Зрительские мероприятия и конкурсные просмотры проводятся при соблюдении санитарных ограничений.