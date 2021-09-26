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"Кинотавр-2021": Федор Бондарчук, Паулина Андреева и другие на церемонии закрытия

"Кинотавр-2021": Федор Бондарчук, Паулина Андреева и другие на церемонии закрытия

В Сочи завершился 32-й кинофестиваль "Кинотавр": сегодня на торжественной церемонии закрытия фестиваля подвели итоги смотра и объявили победителей. Из-за непогоды традиционная красная дорожка была отменена, так что позировать фотографам звездам пришлось на входе в Зимний театр, где проходила церемония закрытия.

Мероприятие посетили Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Олеся Судзиловская, Виктория Толстоганова, Марина Зудина, Варвара Шмыкова и многие другие знаменитости.


Федор Бондарчук и Паулина Андреева


Паулина Андреева


Ольга Сутулова



Марина Зудина и Чулпан Хаматова


Марина Зудина


Чулпан Хаматова

Главный приз достался картине Николая Хомерики "Море волнуется раз", а Ольга Бодрова, сыгравшая в фильме, получила награду за лучшую женскую роль. Для дочери покойного Сергея Бодрова — младшего, которая, увы, пропустила закрытие фестиваля, эта работа стала дебютом в актерской карьере.

Впрочем, в этот вечер многие лауреаты не появились на церемонии награждении, и статуэтки, изготовленные партнером фестиваля, компанией Mercury, за них забирали другие.


Закрытие "Кинотавра"

Лента "Море волнуется раз" рассказывает о юных влюбленных Коле и Саше, которые живут в хижине в лесу. Сашу мучают кошмары, что мешает безмятежному счастью героев. Однажды они знакомятся с супружеской парой по соседству, и это знакомство в скором времени оборачивается неприятностями.

Приз Николаю Хомерики вручали председатель жюри этого года Чулпан Хаматова и президент фестиваля Александр Роднянский. Также в жюри в этом году вошли продюсер Петр Ануров, режиссер Петр Буслов, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Петр Федоров.


Николай Хомерики

После вручения наград официальная часть церемонии закончилась, и начался спецпоказ — картины Киры Коваленко "Разжимая кулаки", выигравшей в этом году на Каннском кинофестивале главный приз в программе "Особый взгляд".


Александр Роднянский


Чулпан Хаматова и Александр Роднянский

Полный список победителей

Главный приз — "Море волнуется раз", Николай Хомерики

Приз за лучшую режиссуру — Владимир Мункуев, "Нуучча"

Приз за лучший дебют — Роман Васьянов, "Общага"

Приз за лучшую женскую роль — Ольга Бодрова, "Море волнуется раз"

Приз за лучшую мужскую роль — Павел Деревянко, "Подельники"

Приз за лучшую операторскую работу — Николай Желудович, "Молоко птицы"

Приз за лучший сценарий — Алексей Чупов и Наташа Меркулова, "Капитан Волконогов бежал"

Приз за лучшую оригинальную музыку к фильму — Алексей Ретинский, "Медея"

Специальный диплом жюри "За вдохновение и нежность безумия" — Наталья Кудряшова, "Герда"


Виктория Толстоганова



Олеся Судзиловская



Варвара Шмыкова



Даниил Радлов и Варвара Шмыкова


Алена Свиридова


Алена Свиридова и Владимир Мишуков


Анна Банщикова



Алена Михайлова


Светлана Тегин


Алена Чехова



Петр Федоров


Александр Цыпкин


Никита Душкин и Сабина Ахмедова


Ирина Розанова


Лена Тронина


Марюс Вайсберг и Наталья Бардо


Наталья Бардо


Михаил Друян и Владимир Мишуков


Лаура Джугелия


Борис Хлебников


Александр Робак


Александр и Валерия Роднянские, Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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