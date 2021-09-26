"Кинотавр-2021": Федор Бондарчук, Паулина Андреева и другие на церемонии закрытия

Вадим Карасев

В Сочи завершился 32-й кинофестиваль "Кинотавр": сегодня на торжественной церемонии закрытия фестиваля подвели итоги смотра и объявили победителей. Из-за непогоды традиционная красная дорожка была отменена, так что позировать фотографам звездам пришлось на входе в Зимний театр, где проходила церемония закрытия.

Мероприятие посетили Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Олеся Судзиловская, Виктория Толстоганова, Марина Зудина, Варвара Шмыкова и многие другие знаменитости.





Федор Бондарчук и Паулина Андреева





Паулина Андреева





Ольга Сутулова









Марина Зудина и Чулпан Хаматова





Марина Зудина





Чулпан Хаматова

Главный приз достался картине Николая Хомерики "Море волнуется раз", а Ольга Бодрова, сыгравшая в фильме, получила награду за лучшую женскую роль. Для дочери покойного Сергея Бодрова — младшего, которая, увы, пропустила закрытие фестиваля, эта работа стала дебютом в актерской карьере.

Впрочем, в этот вечер многие лауреаты не появились на церемонии награждении, и статуэтки, изготовленные партнером фестиваля, компанией Mercury, за них забирали другие.





Закрытие "Кинотавра"

Лента "Море волнуется раз" рассказывает о юных влюбленных Коле и Саше, которые живут в хижине в лесу. Сашу мучают кошмары, что мешает безмятежному счастью героев. Однажды они знакомятся с супружеской парой по соседству, и это знакомство в скором времени оборачивается неприятностями.

Приз Николаю Хомерики вручали председатель жюри этого года Чулпан Хаматова и президент фестиваля Александр Роднянский. Также в жюри в этом году вошли продюсер Петр Ануров, режиссер Петр Буслов, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Петр Федоров.





Николай Хомерики

После вручения наград официальная часть церемонии закончилась, и начался спецпоказ — картины Киры Коваленко "Разжимая кулаки", выигравшей в этом году на Каннском кинофестивале главный приз в программе "Особый взгляд".





Александр Роднянский





Чулпан Хаматова и Александр Роднянский

Полный список победителей

Главный приз — "Море волнуется раз", Николай Хомерики

Приз за лучшую режиссуру — Владимир Мункуев, "Нуучча"

Приз за лучший дебют — Роман Васьянов, "Общага"

Приз за лучшую женскую роль — Ольга Бодрова, "Море волнуется раз"

Приз за лучшую мужскую роль — Павел Деревянко, "Подельники"

Приз за лучшую операторскую работу — Николай Желудович, "Молоко птицы"

Приз за лучший сценарий — Алексей Чупов и Наташа Меркулова, "Капитан Волконогов бежал"

Приз за лучшую оригинальную музыку к фильму — Алексей Ретинский, "Медея"

Специальный диплом жюри "За вдохновение и нежность безумия" — Наталья Кудряшова, "Герда"





Виктория Толстоганова









Олеся Судзиловская









Варвара Шмыкова









Даниил Радлов и Варвара Шмыкова





Алена Свиридова





Алена Свиридова и Владимир Мишуков





Анна Банщикова









Алена Михайлова





Светлана Тегин





Алена Чехова









Петр Федоров





Александр Цыпкин





Никита Душкин и Сабина Ахмедова





Ирина Розанова





Лена Тронина





Марюс Вайсберг и Наталья Бардо





Наталья Бардо





Михаил Друян и Владимир Мишуков





Лаура Джугелия





Борис Хлебников





Александр Робак





Александр и Валерия Роднянские, Паулина Андреева и Федор БондарчукСплетник